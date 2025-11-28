코스알엑스, 5 PDRN 스킨케어 라인 정식 출시

사진=코스알엑스

글로벌 스킨케어 브랜드 코스알엑스(COSRX)가 연어 PDRN과 비건 PDRN을 포함한 총 5종의 PDRN 복합체를 한 병에 담은 고기능성 스킨케어 라인 5 PDRN을 정식 출시했다고 28일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 신제품은 시중 1~2종 PDRN 중심 제품군과 달리 총 5종의 PDRN을 조합해 선보인 제품이다.

코스알엑스 관계자는 “연어 유래 PDRN의 안정성과 효과를 기반으로 최신 기술로 정제한 비건 PDRN까지 포함한 5종 PDRN 복합체 포뮬러를 구현했으며 이를 통해 진정·탄력·보습을 겹겹이 쌓아 올리는 ‘스킨 플럼핑(속광 플럼핑)’ 효과를 극대화했다”고 설명했다.

특히 이번 라인의 세럼은 일반적으로 30mL 중심으로 구성된 PDRN 제품들과 달리 드물게 100mL 대용량으로 선보인 점이 눈에 띈다.

코스알엑스 관계자는 “매일 레이어링할 수 있는 데일리 PDRN을 목표로 용량과 가성비를 대폭 강화했으며 시술 유래 고가 성분을 일상 루틴에서도 부담 없이 사용할 수 있도록 제형과 사용감을 혁신했다”고 밝혔다.

실제로 5 PDRN 라인 전 제품은 워터리하고 산뜻한 텍스처로 설계해 기존 PDRN 세럼 특유의 무겁고 겉도는 사용감에 대한 소비자 불만을 보완한 점이 강점이다.

코스알엑스 5 PDRN 라인은 토너, 세럼, 하이드로겔 마스크 총 3종으로 구성된다. 5 PDRN B5 바이탈 수딩 토너는 5종 PDRN과 판테놀(B5)을 배합해 피부 자생과 진정 케어에 초점을 맞췄으며, 5 PDRN 콜라겐 인텐스 바이탈라이징 세럼은 저분자 콜라겐과 5종 PDRN의 시너지로 탄력 개선에 특화된 것이 특징이다. 브랜드가 공개한 임상 결과에 따르면 세럼 단독 기준 콜라겐 생성이 49.67% 증가하고 피부 자생력 역시 유의미 하게 개선된 것으로 나타났다. 5 PDRN 히알루론산 바이탈 하이드레이팅 하이드로겔 마스크는 세럼을 굳힌 듯한 고농축 겔 마스크 형태로 5 PDRN과 8종 히알루론산을 담아 단 1회 사용만으로도 밀도 높은 보습과 피부 볼륨감을 경험할 수 있도록 설계됐다고 브랜드 측은 전했다.

여기에 함께 선보이는 PDRN 엑소좀 스킨플래닝 글레이즈 마스크는 PDRN과 엑소좀을 복합 처방한 필오프 타입의 리프팅 케어 마스크로, 반짝이는 크림 제형이 피부에 도포되면 투명한 글레이즈 막으로 변하며 피부에 밀착되는 것이 특징이다. 촘촘한 광채, 결 개선 효과를 전달하며 주름개선·미백 2중 기능성도 인증받았다는 것이 브랜드 측 설명이다.

코스알엑스는 이번 출시를 통해 최근 급부상한 글로벌 스킨케어 트렌드인 스킨 플럼핑 니즈를 적극 공략한다는 전략이다.

코스알엑스 관계자는 “피부과 시술로 널리 알려진 PDRN 성분을 누구나 간편하고 더욱 효과적으로 집에서도 사용할 수 있도록 5 PDRN 스킨케어 라인을 개발했다”며 “5 PDRN 라인 전 제품을 워터리하고 산뜻한 제형으로 설계해 시중 PDRN의 무겁고 겉도는 사용감에 대한 소비자 불만을 개선했으며, 촉촉하지만 산뜻하게 마무리되는 텍스처로 누구나 부담 없이 사용할 수 있는 데일리 PDRN 루틴을 완성했다”고 설명했다.

코스알엑스 PDRN 라인은 코스알엑스 공식몰과 네이버 스마트 스토어 등 주요 온라인 몰에서 만나볼 수 있으며 전 세계 각 지역에도 순차적으로 출시되고 있다. 코스알엑스가 활약하고 있는 미국 시장에서도 혁신적인 5가지 복합체 PDRN이 함유됐다는 것에 주목해 미국 아마존에서 선 런칭이 진행됐다. 출시 초기임에도 불구하고 12월 2주차 프로모션까지 확정되는 등 현지 시장의 높은 관심을 입증했다고 브랜드 측은 전했다.

한편 지난 13일 일본 Qoo10을 통해 먼저 출시됐으며 일본 No.1 메이크업 아티스트이자 메가 인플루언서인 오다기리 히로가 해당 제품을 소개해 현지에서도 화제를 모은 바 있다.

황지혜 기자

