기세 올리는 김길리, 1000m 산뜻한 출발… 월드투어 2대회 연속 개인 金 정조준

여자 쇼트트랙 신흥 에이스 김길리(성남시청)가 월드투어 2대회 연속 입상을 노린다.

김길리는 28일 네덜란드 도르드레흐트의 스포르트불레바르에서 열린 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 4차 월드투어 여자 1000m 2차 예선 5조 경기에서 1분33초540의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 준준결승에 진출했다.

이번 대회 목표는 당연히 포디움 가장 높은 곳에 오르는 것이다. 앞서 1·2차 대회에서 개인 종목 우승이 없던 그는 3차 대회 여자 1500m에서 금메달을 목에 걸며 긴 갈증을 깼다. 그 기세를 이번 대회로 가지고 온다는 계획이다. 1000m 종목에서 산뜻한 출발을 알리며 다음 질주를 준비한다.

함께 출전한 태극전사 노도희(화성시청)도 1분29초782로 2조 3위를 기록해 준준결승으로 향했다. 김길리와 쌍두마차를 이루는 최민정(성남시청)은 6조 경기에서 1분30초434의 기록으로 3위에 그쳐 준준결승 직행에는 실패했다. 다만, 이어진 패자부활전 예선 1조에서 1위를 알리며 희망을 살렸다.

한편, 노도희, 서휘민(성남시청), 이소연(스포츠토토), 심석희(서울시청)가 출전한 여자 3000m 계주도 순항한다. 3조 1위를 기록하며 준결승 엔트리에 이름을 올렸다.

남자 대표팀은 전원 1500ｍ 준결승에 진출했다. 차세대 에이스 임종언(노원고)이 2분25초420으로 3조 1위, 신동민(고려대)이 2분13초286으로 1조 2위, 이정민(성남시청)이 2분17초748로 6조 3위 등을 기록해 준준결승을 사이좋게 뚫었다.

500ｍ에서는 임종언과 황대헌(강원도청)이 준준결승행을 확정했다. 임종언은 1차 예선 11조 1위, 2차 예선 8조 2위를 차지해 준준결승에 올랐다. 황대헌은 중국의 린샤오쥔(한국명 임효준)과 2차 예선 5조에 함께 출전했다. 황대헌이 40초909로 2위, 린샤오쥔이 41초004로 3위를 각각 기록해 함께 준준결승으로 향했다. 신동민은 2차 예선 6조 3위를 기록, 패자부활전을 통해 도전을 이어간다.

이소연, 노도희, 이정민, 임종언이 함께 탄 혼성 계주 2000ｍ 대표팀은 준준결승에서 3조 1위로 준결승에 진출했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

