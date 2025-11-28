드디어 이번주…임영웅 ‘IM HERO’, 안방1열에서 본다

가수 임영웅의 투어 콘서트이 안방 1열에서 펼쳐진다.

28일부터 오는 30일까지 KSPO DOME에서 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 콘서트가 열린다.

지난 21일부터 23일, 총 3일간 KSPO DOME을 하늘빛으로 물들였던 임영웅은 여세를 몰아 다시 한번 영웅시대 만난다. 골라 듣는 즐거움이 있는 정규 2집을 발표하고 개최하는 콘서트인 만큼, 새로워진 셋리스트와 함께 한층 더 화려하고 웅장해진 무대 연출, 임영웅의 비주얼을 돋보이게 만드는 스타일링, 흥을 더하는 안무 등 임영웅의 매력 대잔치가 펼쳐질 예정이다.

특히 30일 마지막 공연은 티빙을 통해 생중계 돼 현장의 열기가 오롯이 안방에까지 전해져 누구나 콘서트를 즐길 수 있게 됐다. 서울 콘서트 생중계는 티빙 가입자라면 누구나 무료로 시청이 가능하다. 이날 오후 5시 공연에 앞서 오후 4시, 임영웅을 향한 영웅시대의 다양한 취향을 담은 티빙 생중계 사전 콘텐츠도 공개 예정이다.

IM HERO 우체국과 기념 스탬프, IM HERO 영원 사진사 등 다채로운 현장 이벤트가 준비된 임영웅의 콘서트는 서울 공연 후 12월 19일부터 21일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 이어진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

