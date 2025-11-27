대중음악 시상식 '2025 마마어워즈'(2025 MAMA AWARDS)가 홍콩 화재 참사에도 시상식을 강행한다.

CJ ENM 측은 27일 공식 입장을 내고 "'2025 마마어워즈'는 '서포트 홍콩'(Support Hong Kong) 메시지를 더해 함께 슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다"고 밝혔다.

이어 "음악이 지닌 치유와 연대의 힘을 믿으며, 화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있다"며 "음악이 여러분들의 마음에 조금이라도 위로와 용기가 되기를 바란다"고 전했다.

아울러 "홍콩에서 발생한 화재 사고로 희생된 분들께 깊은 애도를 표하며, 유가족 분들을 비롯해 큰 상실과 불안 속에서 어려움을 겪고 계신 모든 분들께 진심 어린 위로를 전한다"고 덧붙였다.

이번 마마 어워즈는 오는 28~29일 양일간 홍콩 카이탁 스타디움에서 예정대로 진행될 예정이다. 다만 레드카펫을 취소하고, 시상 코멘트, 부대 행사 등을 수정할 것으로 보인다.

지난 26일 오후 2시52분(현지시간) 홍콩 북부 타이포 구역의 31층짜리 주거용 고층 아파트 단지인 '윙 푹 코트'에서 대형 화재가 발생했다.

홍콩 소방당국에 따르면 이날 오후 3시 기준 사망자는 55명으로 이 가운데 화재 진압에 투입된 소방관 1명이 포함됐다고 밝혔다. 내부에 갇힌 것으로 추정되는 주민 200명 이상은 실종 상태다.

<뉴시스>

