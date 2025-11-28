권주석, 강태오 옆 지키는 든든한 수호신…‘이강달’ 속 빛나는 존재감

배우 권주석은 현재 방영 중인 MBC 금토드라마 ‘이강에는 달이 흐른다’에서 조선 최고의 신검이자 좌익위인 오신원 역을 맡았다. 사진=MBC

배우 권주석이 강태오 옆을 든든하게 지키는 호위무사로서 듬직한 매력을 뽐내며 안방극장을 사로잡고 있다.

현재 방영 중인 MBC 금토드라마 ‘이강에는 달이 흐른다’에서 권주석은 조선 최고의 신검이자 좌익위인 오신원 역을 맡아 활약 중이다. 오신원은 세자 이강(강태오)과 어릴 적부터 함께한 동무로서 현재는 오랜 인연과 충성심을 바탕으로 세자의 곁을 지키는 든든한 조력자 역할을 한다.

권주석은 차가운 눈빛과 무거운 입의 소유자라는 캐릭터 특성을 섬세하게 표현하며 짧지만 강렬한 존재감을 보여주고 있다. 다소 냉정하고 무게감 있는 그의 차가운 눈빛과 굳건한 입매는 듬직한 무사로서의 면모가 돋보인다.

궁중 암투 속에서도 이강이 유일하게 목숨을 맡길 수 있는 든든한 충신인 오신원은 세자와 오랜 동무였던 과거 덕분에 이강에게 직언을 서슴지 않는 진짜 충신의 면모를 보여준다. 극 초반 이강이 폐빈과 똑닮은 박달이(김세정)를 보고 흔들리자 “만약 진짜 빈궁마마시라면 전하께서 내린 사약을 거부하고 도망친 대역죄인”이라고 타이른다.

특히 뛰어난 무예 실력은 세자 이강의 든든한 수호자로서 존재감을 드러낸다. 2회 거짓 열녀비 사건 때는 자결을 강요받는 과부를 구하기 위해 노비들을 제압하며 이강과 환상의 무예 호흡을 보여줬다. 3회에서는 갑작스러운 자객의 습격에 이강을 대피시키며 홀로 자객들을 상대해 수준급 액션을 선보였다. 특히 이강을 구하기 위해 대신 칼에 찔리는 모습은 든든한 충심을 보여주는 동시에 시청자에게 묵직한 울림을 안겼다. 이후 간신히 목숨을 구한 뒤에는 왈패 무리에게 죽을 위기에 처한 이강과 박달이를 구하며 사이다 활약을 이어갔다.



권주석은 첫 사극 도전임에도 무게감 있는 캐릭터를 완벽하게 소화해 기대 이상의 존재감을 보여주고 있다는 평가를 받고 있다. 첫 사극에서 무게감 있는 표정과 시선 처리, 시원한 액션 등 연기·비주얼 모두 분명한 임팩트를 줘 드라마에서 가장 눈에 띄는 조연 중 한 명으로 꼽힌다. 극이 진행될수록 위기에 몰리는 주인공을 돕는 조력자로서의 활약이 예상돼 앞으로의 전개에서도 권주석을 향한 기대감이 더욱 커지는 이유다.

