일제강점기 왜곡 발언 파문…송진우·알베르토, 사과문조차 논란

사진= 유튜브 채널 ‘354삼오사’ 화면 캡처

배우 송진우와 방송인 알베르토 몬디가 일제강점기 관련 부적절한 언급으로 거센 역풍을 맞고 있다. 두 사람 모두 사과문을 냈지만, 오히려 논란을 키우는 모양새다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘354삼오사’는 국제결혼 부부들이 출연해 경험을 나누는 콘텐츠를 공개했다. 해당 영상에는 일본인 아내와 가정을 꾸린 배우 송진우와 한국인 아내를 둔 이탈리아 출신 방송인 알베르토 몬디가 등장했다.

문제는 두 사람이 자녀 교육을 언급하며 일제강점기를 지나치게 단순화한 데서 시작됐다. 영상 속 송진우는 한일 혼혈 자녀가 역사 교육을 받을 때 겪을 수 있는 상황을 말하며 “애들이 일본 피가 섞여있으니까 나중에 학교에서 역사를 배울 때 주변에 상처받았던 애들 사례가 있다”, “‘옛날엔 싸웠는데 지금은 아니야’라는 걸 알려주고 있다. 또 엄마는 일본 사람이지만 아빠는 한국 사람이야. 우린 둘 다 갖고 있어”라고 말했다.

알베르토 역시 자신의 아이 이야기를 하며 “아들 레오가 한국에 관심이 많다. 책을 읽으니까 ‘엄마, 일본 사람들이 진짜로 나빴다’고 얘기하더라. 그래서 옛날엔 그랬는데 이모도 일본인이잖아. 그렇게 일본 사람들이 나쁜 게 아니고 이건 역사다. ‘양쪽 얘기도 들어봐라’라는 이야기를 해줬다”고 말해 논란이 확산됐다.

두 사람의 발언은 일본의 독립전쟁이 아닌 명백한 침략 역사를 ‘싸웠다’, ‘양쪽 이야기’ 정도로 축소한 것이 아니냐는 비판을 불러일으켰다.

영상 제작진도 논란 후 “자신들의 잘못”이라며 사과문을 냈지만, “일본의 침략이라는 역사적 사실을 축소하거나 왜곡하려는 의도가 전혀 없었다”는 해명은 오히려 “의도가 없으면 잘못이 사라지냐”는 대중의 분노만 더했다.

판도라의 상자는 송진우의 사과 방식으로 다시 열렸다. 새 게시글이 아닌 3년 전 게시물 댓글에 조용히 사과문을 올렸다가 비난을 받았고, 얼마 뒤 별도의 게시물로 사과문을 이동했다. 그러나 그 안에 적힌 “지인들 중 저학년 아이들 사이에서 부모의 국적 때문에 그 자녀가 돌을 맞아왔다는 이야기를 들었다. 그 이야기를 듣고, 한일 자녀를 키우는 부모로서 그런 상황에 대한 두려움이 앞섰다”는 내용이 재차 논란을 일으켰다.

네티즌들은 “한국에서 혼혈 아동이 국적 때문에 폭력 피해를 입는다는 근거가 있냐”, “오히려 일본이 재일동포 차별 역사가 길다”, “개별 사례를 한국 사회 전체 문제로 일반화하느냐”, “그렇게 걱정되면 SNS로 아이 얼굴 공개부터 하지 마라”, “차라리 일본에서 키워라” 등 강한 반응을 보였다.

뒤늦게 공개된 알베르토의 사과문 역시 상황을 진정시키지 못했다. 그는 “한국과 일본의 역사 문제는 수많은 분들의 아픔과 기억이 깃들어 있는 매우 무거운 주제다. 그럼에도 저는 그 무게를 충분히 고려하지 못한 채 경솔한 발언을 했다”며 사과했지만, 정작 어떤 점이 문제가 되었는지 구체적으로 언급하지 않아 비판을 받았다.

네티즌들은 “사과인지 변명인지 끝까지 모호하다”, “어떤 발언이 왜 문제였는지 명확히 써야 하지 않나”, “중립적인 표현으로 슬쩍 빠져나가려 한다”, “알베르토 이미지 좋았는데 실망” 등 냉담한 반응을 이어가고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

