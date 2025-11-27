中 출신 우기, 홍콩 대형 화재에 “모두 무사하길 바란다”

아이들(i-dle) 멤버 우기. 뉴시스 제공

걸그룹 아이들의 중국인 멤버 우기가 홍콩에서 발생한 대형 화재를 언급하며 모두의 안전을 기원했다.



우기는 지난 26일 소셜미디어에 중국어로 “모두 무사하길 바랍니다”란 글을 올렸다.

지난 26일 오후 홍콩 북부 타이포(Tai Po) 구역의 32층짜리 주거용 아파트단지인 웡 푹 코트(Wang Fuk Court)에서 발생한 화재로 27일 현재 소방관 1명을 포함한 44명이 사망한 것으로 집계됐다. 병원으로 이송된 60여명의 부상자 중 16명이 위독한 상태이며 25명은 중상을 입은 것으로 전해졌다. 279명 실종자에 대한 수색 작업이 진행 중이다.

올해로 42년 된 웡 푹 코트는 40년이 넘은 건물은 대규모 보수를 해야 한다는 홍콩 당국 규정에 따라 지난해 7월부터 공사 중이었다.

홍콩 당국은 2008년 몽콕 나이트클럽 화재 이후 처음으로 경보를 최고 등급인 5급으로 격상했다.

아이들은 오는 28~29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 2025 마마어워즈(2025 MAMA AWARDS)에 출연할 예정이다.

다만 사흘 앞으로 다가온 마마 어워즈 개최는 불투명해졌다. 참사 현장은 카이탁 스타디움과 약 20km 떨어져 있으나, 홍콩 전역이 비통한 분위기로 돌입하며 행사·포럼 등이 줄줄이 취소된 상황이다. 마마 어워즈 측은 구성, 연출, 운영 방식은 물론 개최 자체까지 모든 시나리오를 상정하고 긴급 논의를 이어가고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

