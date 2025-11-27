어느덧 ‘솔로 10주년’…보컬리스트 태연의 기록

솔로 데뷔 10주년을 맞이한 소녀시대 태연이 첫 컴필레이션 앨범 발매를 앞두고 전시와 컬래버레이션까지 예고하며 기대감을 높이고 있다.

12월 1일 발매되는 태연 첫 컴필레이션 앨범 ‘Panorama : The Best of TAEYEON’(파노라마 : 더 베스트 오브 태연)은 신곡이자 타이틀 곡인 ‘인사 (Panorama)’를 포함해, 태연의 수많은 곡 중 독보적인 음악 색깔을 선명하게 보여주는 24곡을 선별, 단순한 베스트 앨범을 넘어, 아티스트의 음악 세계를 재정의하는 스페셜 패키지로 완성도를 높였다.

이번 앨범은 태연이 지난 10년 동안 걸어온 음악 여정을 돌아보는 동시에, 그 여정을 함께 해준 팬들(S♡NE)에게 건네는 특별한 선물의 의미를 지닌 만큼, 앨범 구성과 티징 콘텐츠에도 10주년의 상징성을 담았다.

앞서 공개된 티저 이미지 및 영상에 공통적으로 등장하는 나비는 태연의 솔로 데뷔곡 ‘I’(아이)의 가사와 뮤직비디오를 시작으로 ‘Make Me Love You’(메이크 미 러브 유), ‘날개’, ‘Find Me’(파인드 미) 등 다수의 곡과 첫 솔로 콘서트 타이틀 ‘Butterfly Kiss’(버터플라이 키스) 등에 꾸준히 사용되며, 아티스트를 대표하는 상징적 모티프로 인식되어왔다.

또한 이번 앨범은 기존 알판(CD)에 더해 마이크 형태의 블루투스 스피커 버전(MY VOICE Ver.)으로도 후속 발매될 예정인데, 이는 태연이 팬들로부터 처음 선물 받았던 마이크와 동일한 색상과 디자인을 재현해 제작한 것으로, 아티스트와 팬 사이 오랜 시간 이어져 온 연결고리를 상징함과 동시에, 태연이 가수로서 진심과 감정을 전달해 온 매개체다.

더불어 지난 26일부터 서울 성동구 성수동 플라츠 2에서는 태연 솔로 데뷔 10주년 기념 전시회 ‘TAEYEON The 10th Anniversary Exhibition [Time Lapse, Timeless]’(태연 더 텐스 애니버서리 이그지비션 [타임 랩스, 타임리스])가 진행 중이며, 이번 전시는 새롭게 촬영한 10주년 기념사진을 비롯해, 기존 솔로 앨범들의 미공개 사진과 영상, 다양한 오브제, 사운드, 향기 등 아카이브 자료를 시간의 흐름에 따라 감상할 수 있다.

게다가 태연이 직접 만든 캐릭터 ‘탱그’(TAENG-GEU)와 올해 45주년을 맞은 글로벌 인기 캐릭터 ‘핑구’(Pingu)가 컬래버레이션을 통해 다양한 MD를 출시하고 팝업 스토어를 오픈하는 등의 협업도 펼쳐질 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

