식품 스타트업 카니비비안, 벤처·연구개발전담부서·여성기업 인증 일괄 확보

카니비비안이 벤처기업, 연구개발전담부서, 여성기업의 3대 국가 인증을 잇달아 확보하며 기술 기반 식품기업으로써 입지를 강화하고 있다고 밝혔다.

카니비비안 측은 지난 5월 7일 벤처기업 인증을 취득하며 혁신성과 성장 역량을 인정받았다. 연구개발전담부서를 공식 설립해 개발 체계를 고도화하고, 여성기업 인증을 확보하며 기업 운영의 독립성과 신뢰성을 갖춘 구조를 마련했다.

이윤지 카니비비안 대표는 “최근 식품 시장에서는 단백질 중심 식습관, 원재료 간소화, 씨앗기름 대체 지방 등 건강한 먹거리 트렌드가 빠르게 확산되고 있다”며 “회사측은 이러한 흐름을 반영해 ▲소고기칩(클린 단백질 스낵), ▲목초우 파우더(저작이 어려운 연령층·아동·고단백 보조식), ▲목초우 고기말랭이(빌통)(저온 건조 기반의 단백질 스낵), ▲이베리코 라드유(정제도를 높인 프리미엄 돼지기름), ▲목초우 탤로(영양 밀도 높은 동물성 지방) 등 다양한 제품을 선보이고 있다”고 말했다.

이어 “이번 인증 일괄 확보는 연구 중심으로 제품을 개발해온 노력이 공식적으로 인정받은 결과”라고 덧붙였다.

카비비비안 측에 따르면 동물성 지방 시장은 기존 식용유 중심 패턴을 대체할 잠재력이 크고, 건강한 지방 섭취에 대한 관심이 증가하면서 라드·탤로 라인은 국내 소비자뿐 아니라 해외에서도 주목받는 분야로 성장하고 있다.

이윤지 대표는 “원육 수급, 정제 기술, 제조 효율 등 생산 기반을 꾸준히 확장해 왔으며, 제품군 간 시너지가 높은 구조를 갖춰 원재료 중심 기술식품 브랜드가 장기간 확장하기에 유리한 구조라는 점에서 향후 성장 가능성도 크고, 이번 3대 인증을 계기로 연구·개발 역량을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]