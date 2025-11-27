더씬드롬, 첫 발 뗀다…프리 데뷔곡 ‘ALIVE’ 발매

신인 보이밴드 더씬드롬(THE SSYNDROME)이 슈퍼 루키 밴드 도약에 나선다.

더씬드롬은 27일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 프리 데뷔 싱글 ‘ALIVE(얼라이브)’를 공개한다.

‘ALIVE’는 파워풀한 드럼과 시원한 기타 리프가 인상적인 얼터너티브 록 장르로, 첫걸음을 내딛는 더씬드롬의 에너지와 이들이 앞으로 펼쳐낼 음악적 세계를 담은 곡이다. 특히 개성 있는 보컬은 물론, 화려한 연주가 곡의 매력을 배가시키며 메시지를 더욱 선명하게 전할 것으로 기대를 모은다.

더씬드롬은 앞서 ‘ALIVE’의 뮤직비디오 티저를 공개하고 프리 데뷔 예열을 마쳤다. 공개된 영상 속에는 다채로운 사운드가 조화를 이루며 웅장한 전율을 선사하는가 하면, 앞을 향해 달려가는 멤버들의 실루엣이 당찬 애티튜드를 보여주며 글로벌 팬들의 이목을 집중시키고 있다.

더씬드롬은 키보디스트 겸 보컬 석준호, 기타리스트 겸 보컬 양희교, 베이시스트 도민규, 드러머 정지영, 기타리스트 신세이로 구성된 5인조 보이밴드다. 이들은 저마다의 증후군을 풀어낸 음악으로 독자적인 세계관을 완성해간다. 출중한 실력을 바탕으로 밴드씬에 새로운 바람을 일으킬 이들의 프리 데뷔를 향해 귀추가 주목된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

