“브랜드 정체성 강화” KBL 전용 서체 ‘점프체·코트체’ 출시

한국농구연맹(KBL)은 프로농구의 브랜드 정체성을 강화하고 팬 및 대중과의 소통을 확대하기 위해 KBL 전용 서체를 제작하고 무료로 배포한다.

이번에 선보이는 KBL 전용 서체는 ‘점프체’와 ‘코트체’ 총 2타입 5종으로 구성된다.

‘점프체’는 KBL 엠블럼을 모티브로 농구 코트의 선과 원 요소를 반영해 디자인한 서체다. Extra Bold Extended, Extra Bold Condensed, Bold, Regular 등 4종으로 구성된다.

제목용으로 적합한 가장 두껍고 넓은 스타일부터, 다양한 콘텐츠 제작에 활용할 수 있는 기본 스타일까지 다채로운 서체 구성으로 폭넓게 활용이 가능한 서체다.

‘코트체’는 농구 코트의 기하학적 라인과 경기의 속도감, 역동성, 그리고 KBL 엠블럼의 상승 곡선을 디자인 모티브로 한 서체다. Extra Bold 1종으로 제작돼 강렬하고 에너지가 느껴지는 디자인이 특징이다.

KBL 전용 서체는 KBL 공식 홈페이지 내 ‘KBL 폰트’ 메뉴에서 누구나 자유롭게 다운로드 및 활용할 수 있다

