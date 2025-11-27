‘친애하는 X’·‘김부장이야기’…드라마 대박에 원작 웹툰 덩달아 인기 UP

동명의 드라마가 인기를 끌면서 최근 다시 주목받고 있는 웹툰 ‘친애하는 X’, ‘서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기’(왼쪽부터).

웹툰 원작 드라마 인기에 힘입어 화면 밖에서 원천 IP인 웹툰이 다시 주목받고 있다. 드라마와 웹툰이 서로의 흥행을 견인하며 자연스러운 선순환 구조가 더욱 공고해지는 모습이다.

현재 공개 중인 티빙 오리지널 시리즈 ‘친애하는 X’는 국내를 넘어 해외에서도 뜨거운 인기를 자랑하는 중이다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 미국 내 OTT 플랫폼 비키(Viki) 3주 연속 1위, 일본 디즈니+ 최고 1위를 차지했다. MENA(중동·북아프리카) 지역 OTT 플랫폼 스타즈플레이에서는 최고 2위를 기록했다.

티빙 오리지널 시리즈 ‘친애하는 X ’

동명의 웹툰을 원작으로 한 작품은 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정)이 표적을 정한 후 이를 밟고 올라서는 이야기를 그렸다. 연재 당시 치밀한 스릴러 전개로 호평 받으며 탄탄한 팬층을 자랑했던 웹툰은 드라마 방영이 시작되자 2020년 완결 이후 5년 만에 또 다시 주목받고 있다. 작품 공개 이후 일주일(11월6~12일)간 웹툰 국내 조회 수가 드라마 티저 영상 공개 전 일주일(9월17~23일) 대비 17배 이상 증가했다.

글로벌 관심도 뜨겁다. 같은 기간 네이버웹툰 북미 플랫폼에서 원작 웹툰 조회 수가 40배 급증하면서 실시간 인기순위 5위에 이름을 올렸다. 중국·대만 플랫폼에서는 실시간 인기순위 2위를 기록했다. 웹툰이 영상으로 재탄생하자 국내외를 불문하고 원작을 찾아보려는 사람이 늘어난 것으로 보인다. 특히 주연 김유정이 웹툰 속 주인공처럼 놀라운 싱크로율을 선보인 데 더불어 초반 스토리 또한 그대로 구현해 원작 팬들의 만족감이 더욱 높다는 평가다.

‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(JTBC)



오는 30일 종영을 앞두고 있는 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’(JTBC)도 최근 방송 회차 시청률이 5.4% 최고 기록을 달성하며 점차 입소문을 타고 있다. 동명의 웹툰 또한 드라마 공개 이후 2주간(10월25~11월7일) 티저 공개 전 2주(9월11∼24일) 대비 조회 수가 무려 30배 이상 증가했다.



작품의 원작은 2021년 출간된 송희구 작가의 동명 소설이다. 연재 당시에도 현실적인 줄거리와 뛰어난 작화로 호평 받았다. 소설 원작이 인기를 끌어 웹툰, 영상물까지 IP가 확장했다. 웹툰은 지난 8월 완결됐지만 드라마 공개에 맞춰 외전을 연재 중이다. 주인공 김부장의 신입사원 시절 이야기를 다루고 있다. 네이버웹툰 측은 “웹툰 팬뿐 아니라 김 부장의 과거를 궁금해 한 드라마 팬들에게도 큰 관심을 받고 있다”고 밝혔다.

