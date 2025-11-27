헤드스파7, 시즌5 트리플 솔루션 트리트먼트 론칭 이후 3회 연속 완판

사진=헤드스파7

프리미엄 헤어케어 전문 브랜드 헤드스파7의 신제품 ‘시즌5 트리플 솔루션 트리트먼트’가 GS홈쇼핑 첫 런칭 이후 3번 연속 매진됐다고 27일 밝혔다.

브랜드에 따르면 첫 론칭 방송에서 준비한 수량이 방송 종료 전에 매진되었고 이후 편성된 2차, 3차 방송 역시 계속 매진을 기록하여 높은 시장반응과 함께 GS홈쇼핑 1등 트리트먼트 브랜드임을 증명하고 있다.

헤드스파7은 10월 말 런칭 이후 단 3번의 방송을 통해 ‘시즌5 트리플 솔루션 트리트먼트’를 5만 8000개 이상 판매했다. 방송이 한 시간만 진행되는 것을 감안할 때 시간당 약 2만개, 초당 약 5개씩 판매한 셈이다.

트리플 솔루션 트리트먼트는 헤드스파7의 2년만의 신제품으로 론칭 방송부터 소비자의 열렬한 반응에 힘입어 GS홈쇼핑은 재빠르게 추가편성을 기획했고 재구매 행렬이 이어졌다. 특히 방송에서만 구매할 수 있는 315ml 대용량 기획으로 소비자들의 선택 메리트를 강화했다고 브랜드 측은 전했다.

헤드스파7 관계자는 “트리플 솔루션 트리트먼트는 런칭 방송부터 3회차 방송까지 계속 준비수량 이상의 주문이 들어온다. 생방송 중에도 긴급하게 수량을 추가 조달하지만 그래도 매진될 만큼 반응이 뜨겁다”며 “이에 본사에서도 추가 생산에 총력을 다하는 중” 이라고 밝혔다.

헤드스파7의 이번 신제품은 탈모케어·두피장벽강화·헤어볼륨까지 3중 케어가 특징으로 세라마이드와 EFG 핵심 성분을 담아 ‘항산화 에너지 트리트먼트’로 불린다. 펄처럼 반짝이는 세라마이드 성분과 EGF4 에너지로 두피 장벽을 강화하고 모발까지 깊은 광채를 선사한다. 또한 탈모 특허 성분 3종과 볼륨 특허성분, 프랑스산 펩타이드, 300Da 콜라겐이 함유되어 있어 두피부터 탄탄하게 관리해주고 탱글한 헤어볼륨을 느낄 수 있다는 것이 브랜드 측 설명이다.

특히 트리플 솔루션 트리트먼트는 프리미엄 두피샵 트리콜로지랩의 항산화 집중 코스 노하우를 그대로 담아내 집에서도 프리미엄 헤드스파 수준의 케어를 경험할 수 있게 한다.

GS 홈쇼핑에서는 기대 이상의 판매고를 올리고 있는 트리플 솔루션 트리트먼트의 추가 편성을 확정했고 다음 방송은 11월 28일 오전 11시 35분이다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]