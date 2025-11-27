“압도적 크기에 가족을 위한 안전을 더하다” 폭스바겐 ‘아틀라스’, 대형 SUV 시장 공략

어느덧 쌀쌀해진 초겨울 날씨와 함께 연말 가족 여행을 준비하는 시즌이 다가오면서, 패밀리카 시장의 선택 기준이 한층 까다로워지고 있다. 과거에는 ‘여유로운 공간’과 ‘편의성’이 대형 SUV를 선택하는 절대적인 기준이었다면 최근에는 사랑하는 가족을 위한 ‘타협 없는 안전성’도 우선 순위로 고려하는 소비자가 늘고 있다.

공간이 넓은 차는 물론 빗길이나 눈길 등 겨울철 주행 환경부터 장거리 여행까지 가족의 안전을 책임질 수 있는 ‘믿을 수 있는 차’를 찾는 수요가 증가한 것이다. 이러한 트렌드 속에서 폭스바겐의 대형 SUV ‘아틀라스’가 시장의 주목을 받고 있다. 아틀라스는 동급 최대 수준의 압도적인 실내 공간이라는 강력한 기본기에 브랜드의 최첨단 안전 기술인 ‘IQ.드라이브’ 등을 더해 공간과 안전을 모두 만족시키는 ‘대형 SUV의 완성형’으로 평가받는다.

◆IIHS ‘탑 세이프티 픽’ 선정 및 ‘IQ.드라이브’ 등 안전사양 기본 탑재로 주행 안전성 극대화

아틀라스는 폭스바겐의 최신 ‘IQ.드라이브(IQ.Drive)’ 시스템을 전 모델에 기본 탑재해 안전성을 대폭 강화했다. IQ.드라이브는 0~200km/h의 속도 영역에서 정차 및 재출발을 지원하는 ‘어댑티브 크루즈 컨트롤’, 차선 유지를 돕는 ‘레인 어시스트’, 장거리 주행 시 가속·제동·조향을 보조해 주행 피로도를 낮춰주는 ‘트래블 어시스트’ 등을 통합 제어한다. 이를 통해 장거리 가족 여행 시 운전자의 피로를 획기적으로 줄여주며, 예기치 못한 돌발 상황에서 탑승자를 적극적으로 보호한다.

또한 전방추돌경고 프론트 어시스트 및 긴급제동 시스템(Front Assist), 이머전시 어시스트 등 실제 도심 환경에서 위험요인을 빠르게 감지하는 능력이 강화되어 사고 가능성을 줄인다. 특히 IIHS(미국 고속도로 안전보험협회) 충돌 테스트에서 ‘탑 세이프티 픽’으로 선정된 점은 아틀라스의 기본적인 안전성을 객관적으로 증명한다.

12인치 대화면 인포테인먼트 시스템을 통해 직관적으로 차량의 주요 기능 및 시스템 제어가 가능하며 무선 앱커넥트와 보이스 컨트롤 기능도 지원한다. 좁은 공간에서도 안전하고 편리한 주차를 돕는 에어리어 뷰 기능 역시 기본 탑재된다.

또한 아틀라스에는 주행 전 엔진을 제어하고 차량 내부의 냉·난방 기능을 작동시켜 탑승 전 출발 준비를 마칠 수 있는 ‘원격 시동 기능’이 기본 탑재된다. 운전자는 간단한 스마트 키 조작 만으로 시동을 걸어 한여름이나 겨울철에도 탑승 즉시 쾌적한 환경을 제공한다.

◆하차 경고·후방 트래픽 경고·에어리어 뷰 등 운전 부담 덜어주는 첨단 보조 시스템 대거 탑재

아틀라스는 운전자와 아이들의 안전을 위한 세심한 배려도 놓치지 않았다. 전 모델에 기본 적용된 ‘하차 경고 시스템(Exit Warning)’은 차량 하차 시 후측방에서 접근하는 차량이나 자전거 등을 감지해 경고를 보냄으로써, 아이들이 문을 열 때 발생할 수 있는 사고를 미연에 방지한다.

또한 후진 시 측면에서 다가오는 차량이나 보행자를 감지하는 ‘후방 트래픽 경고 시스템’, 사각지대의 위험을 감지하는 ‘사각지대 모니터링’ 기능은 복잡한 학원가나 주차장에서의 사고 위험을 크게 낮춰준다. 좁은 공간에서도 차량 주변을 360도로 보여주는 ‘에어리어 뷰’ 기능은 5m가 넘는 대형 SUV를 누구나 쉽고 안전하게 주차할 수 있도록 돕는다.

◆카시트 장착 용이성과 실제 3열 탑승이 가능한 패밀리 친화 설계

아틀라스의 또 다른 강력한 무기는 독보적인 ‘패밀리 친화 설계’다. 아틀라스는 미국 최대 규모의 권위윘는 자동차 리뷰 채널 ‘카스닷컴(Cars.com)’에서 ‘2025 최고의 카시트 친화 SUV’로 선정될 만큼 뛰어난 카시트 장착 편의성을 자랑한다.

2열에는 최대 3개의 카시트를 동시에 장착할 수 있어 다자녀 가정에 최적화되어 있으며, 2열에 카시트를 장착한 상태에서도 등받이 각도를 유지하며 시트를 틸팅하고 3열로 쉽게 승하차할 수 있는 기능을 갖췄다. 3열에도 독립적인 송풍구, 컵홀더, USB 포트를 배치해 성인이 탑승해도 쾌적한 이동이 가능하다.

◆동급 최대 수준의 차체와 넓은 실내 공간, 뛰어난 공간 활용도와 풍부한 인테리어 사양

아틀라스는 전장 5,095mm, 전폭 1,990mm로 동급 최대 수준의 차체 크기를 자랑한다. 트렁크 용량은 기본 583L에서 2, 3열을 모두 접을 시 최대 2,735L까지 확장된다. 이는 여행용 캐리어 38개를 실을 수 있는 수준으로, 캠핑, 골프, 차박 등 그 어떤 레저 활동도 여유롭게 소화 가능하다. 또한 별도의 작업 없이 풀 플랫 폴딩이 가능한 실내 구조는 차박이나 아웃도어 환경에서도 활용도를 높인다. 외관 역시 폭스바겐 최신 디자인 언어를 기반으로 R-Line 패키지가 기본 적용돼 일루미네이티드 로고·랩어라운드 LED DRL 등 대형 SUV다운 존재감을 연출한다.

운전석에는 10.25인치 ‘디지털 콕핏 프로’와 ‘윈드쉴드 타입 헤드업 디스플레이’가 기본 적용된다. 실내에는 퀼팅 패턴으로 고급스러움을 높인 프리미엄 ‘비엔나 가죽 시트’가 기본 적용되며, 8-Way 전동 조절, 열선 및 통풍, 마사지 및 전동 럼버 서포트 기능을 제공하는 앞좌석 시트가 장착된다.

센터페시아 하단에 활용도가 뛰어난 별도의 수납공간이 마련됐으며, ‘30-컬러 앰비언트 라이트’를 통해 다양한 실내 분위기를 연출할 수 있다. 한국 고객들이 선호하는 2열 창문 선 쉐이드와 탁월한 개방감을 지닌 대형 사이즈의 파노라마 선루프가 기본 장착돼 장거리 여행이나 차박 캠핑 시에도 요긴하게 활용할 수 있다.

◆많은 인원이 편하게 탑승할 수 있는 7인승과 2열 안락함을 강화한 6인승 두 가지 시트 옵션 제공

아틀라스는 ‘2+3+2’ 구성의 7인승과 ‘2+2+2’ 구성의 6인승 등 두 가지 시트 타입을 제공한다. 7인승 모델은 2열에 60:40 폴딩을 지원하는 3인승 벤치 타입 시트가 장착돼 최대 탑승 인원이 많은 가족에게 적합하고 6인승 모델의 2열 캡틴 시트는 안락한 착좌감으로 2열 승객의 편의성을 극대화하며 장거리 이동에 용이하다. 2열에도 열선 시트 및 독립적으로 뒷좌석 온도를 조절할 수 있는 ‘3-Zone 클리마트로닉 자동 에어컨’을 탑재했으며, 45W의 고출력 USB-C 충전 포트를 장착하여 다양한 디바이스 활용이 가능하다.

50:50 폴딩을 지원하는 3열 시트는 충분한 레그룸과 간편한 탑승 및 하차 기능을 제공한다. 이를 활용하면 최대 6~7명의 성인이 탑승하기에도 부족함이 없는 실내 공간이 제공되며, 상황에 따라 2~3열 시트를 일부 또는 전부 폴딩해 다양한 공간 변주가 가능하다.

◆경제적이면서도 강력한 2.0 TSI 엔진과 AWD 시스템 기본 탑재

폭스바겐 아틀라스에는 EA888evo4 2.0L 직렬 4기통 가솔린 터보 TSI 엔진이 탑재돼 최고출력 273마력(PS), 최대토크 37. 7kg.m의 탁월한 퍼포먼스를 발휘한다. 특히 1,600~4,750rpm의 실용 영역대에서 최대토크를 발휘해 일상 주행에서 경쾌한 드라이빙을 체험할 수 있으며, 일상 주행은 물론 험지 주행이나 견인 시에도 거침없는 성능을 낸다.

2.0 TSI 엔진은 8단 자동변속기와 맞물려 부드러운 주행 감각을 제공하며, 4륜구동이 별도 옵션인 경쟁 모델과 달리 전자제어식 첨단 4모션(4MOTION) AWD 시스템이 기본 탑재돼 다양한 도로 조건에서 언제나 안정적으로 구동력을 전달한다. 특히 에코/컴포트/스포츠/커스텀 외에 오프로드/스노우 모드를 제공하는 ‘액티브 컨트롤&드라이빙 모드 셀렉션’ 기능을 통해 다양한 환경에서 최적의 주행 성능을 제공한다.

강력하면서도 효율적인 파워트레인은 공기저항계수(Cd) 0.33에 불과한 아틀라스의 차체와 어우러져 국내 공인연비 복합 8.5km/L(도심 7.6km/L/ 고속 10.1km/L)의 준수한 연료효율을 자랑한다. 동급 최대 사이즈의 차체 크기에도 불구하고 컴팩트한 배기량으로 자동차세 절감 등 경제적 이점도 지닌다.

◆합리적인 조건에 구매 가능한 6천만원대 수입 대형 SUV

아틀라스는 큰 차체에서 오는 광활한 실내 공간, 풍부한 편의 및 안전 사양 등 압도적인 상품성에도 불구하고 6천만원대라는 놀라운 가격 경쟁력을 앞세워 국내 대형 SUV 시장의 '가장 합리적인 선택지'로 급부상하고 있다. 특히, 북미 시장에서 판매 중인 동일 사양 트림과 비교해도 한국 판매가는 낮은 수준이다.

가격은 6천만 원대 중후반에 책정돼 동급 수입 대형 SUV 또는 국산 모델과 비교해도 경쟁력이 뚜렷하다. 폭스바겐 아틀라스는 2.0 TSI 4MOTION R-Line 단일 트림이다.

또한 아틀라스를 더욱 합리적인 조건으로 만나 볼 수 있도록 60개월 무이자 할부 및 바이백 할부 특별 금융 프로모션 혜택을 제공한다. 60개월 무이자 할부 프로그램을 통해 아틀라스 2.0 TSI R-Line 7인승 모델을 0% 무이자로 60개월 간 월 685,000원 납부하면 된다(선납금 39%). ‘바이백 할부’ 프로그램을 이용할 시 초기 12개월 월 납입금 없이 남은 24개월간 월 313,500원의 매력적인 조건으로 아틀라스를 운용할 수 있다(36개월 후 잔존가치는 차량가의 최대 53%까지 보장).

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

