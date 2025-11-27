차신태, 하이퍼나인과 전속 계약…이병진·이달과 한솥밥

배우 차신태가 하이퍼나인엔터테인먼트와 전속 계약을 맺고 새로운 출발을 알렸다.

하이퍼나인엔터테인먼트는 27일 "차신태는 장르를 가리지 않고 다양한 작품에서 안정적인 연기와 깊이 있는 캐릭터 표현으로 존재감을 쌓아온 배우"라며 "앞으로 그의 폭넓은 활동을 적극적으로 지원하며 한 단계 더 성장할 수 있는 환경을 마련하겠다"고 전했다.

차신태는 드라마와 영화, OTT 등 다수의 작품에서 꾸준한 활동을 이어오며 탄탄한 필모그래피를 구축해왔다. 일상극에서는 현실적인 생활 연기를, 장르물에서는 밀도 높은 감정 연기를, 코믹하거나 유쾌한 캐릭터에서는 특유의 자연스러운 표현력을 선보이며 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명해왔다.

드라마 tvN '감사합니다', '선재 업고 튀어', '원경', 디즈니플러스 '강매강', TVING '이제, 곧 죽습니다' 등 작품에서는 생활 연기의 강점과 안정적인 감정선을 바탕으로 극의 몰입도를 높였고, 영화 '3670', '윈더', '죽고 싶은 학생' 등 작품에서는 디테일한 감정 표현과 현실감 있는 연기력으로 캐릭터에 생명을 불어넣으며 호평을 얻었다.

최근 KBS2 '얄미운 사랑'과 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연'에 연이어 출연하며 조·단역을 넘나드는 활약을 펼쳤다. 장르와 캐릭터의 경계를 두지 않는 활동으로 필모그래피의 폭을 더욱 확장시키며 배우로서의 존재감을 견고히 다지고 있다.

현재 차신태는 다양한 장르의 차기작을 검토 중이며, 드라마·영화는 물론 OTT 기반 콘텐츠까지 활동 영역을 넓힐 예정이다.

하이퍼나인엔터테인먼트와 새롭게 호흡을 맞추게 된 차신태가 앞으로 어떤 작품으로 대중과 만날지 기대가 모아진다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

