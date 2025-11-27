“유일무이 국민배우” 故 이순재 영면…하지원·김영철 눈물의 추도사

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

현역 최고령 배우 이순재가 유족과 후배들의 눈물의 배웅 속에 영면에 들었다.

27일 오전 5시 30분 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 열린 국민 배우 고(故) 이순재의 영결식과 발인이 엄수됐다. 약 50분간 진행된 영결식 사회는 배우 정보석이 맡았으며, 후배 김영철과 하지원이 추모사를 낭독했다.

27일 오전 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 엄수된 원로 배우 고(故) 이순재의 영결식에서 배우 정보석이 사회를 보고 있다. 사진공동취재단

먼저 정보석은 “선생님의 한 걸음, 한 걸음은 후배들이 따라갈 수 있는 큰 역사였다. 항상 제일 앞에서 큰 우상으로서 마음 놓고 연기할 수 있도록 길을 열어 주셨다. 앞으로도 없을 대한민국 방송 영상 예술에 있어서는 가히 개척과 너무나 큰 족적을 남기셨다. 유일무이한 국민배우가 아닐까 싶다”며 고인을 추모했다.

27일 오전 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 엄수된 원로 배우 고(故) 이순재의 영결식에서 배우 하지원이 추도사하고 있다. 사진공동취재단

하지원은 드라마 ‘더킹 투 하츠’를 통해 고인과 인연을 맺었다. 정보석은 “선생님이 자랑처럼 늘 말씀하셨던 팬클럽 회장”으로 그를 소개했다. 하지원은 “존경하고 사랑하는 이순재 선생님. 오늘 이자리에서 선생님을 보내 드려야 한다는 것이 여전히 믿기지 않는다. 선생님의 단단한 목소리가 지금도 어디선가 들려올 것만 같다”고 하지원은 “배우로서 연기 때문에 흔들렸던 시기에 '선생님 연기는 왜 할수록 어려운가요?'라고 물은 적이 있다. 선생님께서 잠시 바라보시더니 특유의 단단한 목소리로 ‘인마, 지금 나도 어렵다’고 하셨다. 그 한 마디가 제게는 큰 위로이자 오랜 시간 마음을 지켜준 말이었다”고 고인과의 추억을 되새겼다.

그러면서 “선생님은 대한민국을 대표하는 배우이실 뿐 아니라 연기 앞에서 끝까지 겸손함을 잃지 않고 스스로에게 질문하길 멈추지 않았던 진정한 예술가였다. 선생님께 배운 마음과 자세를 앞으로 작품과 삶 속에서 꾸준히 실천해 나가겠다”고 다짐한 하지원은 “오늘 이 자리는 선생님의 연기를 사랑해온 많은 후배들과 선생님의 연기로 울고 웃었던 대중이 모였다. 진심으로 감사드리며 깊이 기억하겠다”는 말을 끝으로 참았던 눈물을 터트렸다.

후배 김영철은 “오늘, 이 아침이 드라마 한 장면이라면 얼마나 좋겠습니까. 선생님이 ‘오케이, 컷’ 소리에 툭툭 털고 일어나셔서 ‘다들 수고했다. 오늘 좋았어’ 하시면 좋겠습니다”라고 비통한 마음을 전했다. 이어 “선생님 곁에 있으면 방향을 잃지 않았다. 눈빛 하나가 후배들에게는 잘하고 있다는 응원이었다”고 진심을 전하며 “정말 많이 그리울 것이다. 선생님 영원히 잊지 않겠다. 잊지 못할 것”이라고 눈시울을 붉혔다.

27일 오전 서울 송파구 아산병원 장례식장에서 원로 배우 고(故) 이순재의 영결식이 엄수되고 있다. 사진공동취재단

70년 연기 인생을 펼쳐온 고인의 추모 영상이 나오자 영결식장에 있던 참석자들의 눈물 소리만이 들려왔다. 지난해 KBS 연기대상에서 역대 최고령 대상 수상자로 무대에 선 고인이 시청자를 향해 건넨 “평생 신세 많이 졌고 감사했다”는 말에 많은 이들이 눈물을 닦았다.

고인의 마지막 길에는 유족과 유인촌 전 문화체육관광부 장관, 정동환, 정준하 등 인연이 있는 후배들을 비롯해 생전 고인이 애정을 갖고 가르쳤던 학생들이 함께했다. 120석 규모의 영결식장이 가득 찼으며, 고인의 나이에 맞춰 91송이의 헌화가 끝난 뒤에도 묵념과 함께 추모가 이어졌다. 운구 행렬은 영결식 후 별도 추모 공간이 마련된 KBS를 방문하지 않고 장지인 이천 에덴낙원으로 향했다.

이순재는 구순에 이르기까지 드라마, 연극, 예능, 시트콤을 넘나들며 대중에게 사랑받은 배우다. 1956년 연극 ‘지평선 넘어’로 데뷔해 1961년 KBS 개국 드라마 ‘도 인간이 되련다’로 TV 출연에 나섰다. 1965년 TBC 전속 탤런트로 선발돼 이후 MBC '사랑은 뭐길래'(1991∼1992), KBS2 '목욕탕집 남자들'(1995~1996) 등 주말 드라마로 ‘국민 아버지’로 통했다. '허준' 외에 '상도'(2001), '이산'(2007) 등 사극으로 시청자를 만났다.

칠순의 나이에 출연한 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'(2006~2007)으로는 ‘야동 순재’ 별명을 얻으며 젊은 세대에게 한 발짝 다가섰다. 나영석 PD의 tvN 예능 '꽃보다 할배'(2013)에서는 '직진 순재'로 거듭났다. 지난해 '2024 KBS 연기대상'에선 KBS2 드라마 '개소리'(2024)로 대상을 받았다. 지난해 건강 악화로 활동을 중단하기 전까지 연극 '고도를 기다리며'에 출연하며 연기를 향한 열정을 보여줬다.

정부는 25일 고인에게 금관문화훈장을 추서했다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 이날 빈소를 찾아 정부를 대표해 유족에게 훈장을 전달했다. 고인이 받은 훈장은 가장 높은 1등급으로, 문화예술인에게 최고의 영예로 꼽힌다.

