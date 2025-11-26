“카드값도 못 냈다” 명세빈, 이혼·공백기 뒤 ‘생활고’ 최초 고백[TV핫스팟]

사진= tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송 화면 캡처

배우 명세빈이 오랜 공백기 동안 겪었던 생활고를 솔직하게 고백했다.

26일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 320회에는 드라마 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’로 다시 주목받고 있는 명세빈이 출연해 그동안의 숨겨진 이야기를 털어놨다.

명세빈은 당시를 회상하며 “생각지 못한, 인생이 내맘대로 되지 않는 부분을 맞이하며 고민하면서 조용히 지내던 시간이 있었다”고 말문을 열었다. 활동 공백이 길어지자 경제적 어려움도 뒤따랐다며 “활동을 안하다보니 카드값이 없었던 적도 있었다”고 고백했다.

그는 2007년 11세 연상의 변호사와 결혼했지만 5개월 만에 이혼, 이후 자연스레 작품 공백기를 맞게 됐다.

사진= tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송 화면 캡처

30대 성인으로서 부모에게 기대지 않으려 했다는 명세빈은 “그러다 보면 특별출연이라도 일이 들어오고, 그렇게 살아가다보면 또 돈은 없어지고 반복된다”며 “열심히 기도하면 돈이 들어온다. ‘힘들다 하나님, 나 절실하다, 이번달 카드값이 없다’고 기도했다”고 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

수입이 끊기자 명세빈은 중고 거래에도 도전했다. 그는 “혼자 가기 부끄러워서 친구에게 부탁해서 함께 가기도 했다”고 말하며 당시를 떠올렸다. 이 사실을 방송을 통해 접한 친구가 “몰랐다”며 미안해해 밥을 사줬다는 소식도 전했다.

명세빈은 끝으로 “힘든 게 힘든 걸로만 끝나지 않는 것 같다”며 긍정적인 마음가짐을 내비쳤다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]