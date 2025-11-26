심형탁 子 하루, 생후 9개월에 5억 벌었다…첫 광고 현장 난리났다

사진= KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 방송 화면 캡처

배우 심형탁이 아들 하루의 첫 광고 촬영을 지켜보며 벅찬 감동을 드러냈다.

26일 방송된 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 심형탁과 생후 279일 된 아들 하루가 생애 첫 광고 촬영에 참여하는 모습이 방송을 통해 공개됐다.

스튜디오에 도착한 심형탁은 “오늘은 하루가 광고 모델이 돼 촬영장에 나왔다”며 설렘을 감추지 못한 채 미소를 지었다.

MC 김종민 또한 “축하한다 하루야. 형탁이 형 너무 좋겠다”고 진심 어린 축하를 건넸고, 랄랄은 “애가 너무 예쁘다. 외국인도 다 본다. 이미 슈퍼스타다”라며 하루의 높은 인기를 언급했다.

실제로 하루는 ‘슈돌’ 첫 등장 후 4개월 만에 누적 조회수 1700만 회를 돌파하며 예능 화제성 4위에 오르는 등 폭발적인 주목을 받고 있다. 이러한 관심 속에서 하루의 첫 광고는 아기용 섬유유연제 브랜드로 확정됐다.

첫 광고 촬영을 앞둔 심형탁은 “대단하다. 제가 처음 광고를 찍은 게 20살 넘어서였는데, 하루는 1살도 되기 전에 광고를 찍는다”며 놀라움과 뿌듯함을 내비쳤다. 이어 “하루가 첫 광고 촬영도 잘해낼 거라고 믿는다. ‘슈돌’에도 감사하다”고 소감을 덧붙였다.

하루는 생후 9개월 만에 광고 모델로 데뷔했으며, 광고 업계에 따르면 최근 3개월 동안 아기용품, 유아복 등 6건의 광고 계약을 체결해 총수입이 5억 원을 넘어선 것으로 알려졌다.

한편 심형탁은 2022년 일본인 아내 사야와 혼인신고를 마친 뒤, 2023년 한국과 일본에서 결혼식을 올렸다. 올해 1월 첫아들 하루가 태어났으며, 현재 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 육아 일상을 공개하고 있다.

