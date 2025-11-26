박나래 “게이 친구와 연애?” 양세찬 “너도 연예인 만났잖아” 폭로전

사진= 유튜브 채널 ‘나래식’

개그맨 박나래가 과거 연애사를 솔직하게 털어놓으며 양세찬과 찐친 케미를 드러냈다.

26일 공개된 유튜브 채널 ‘나래식’에서는 양세찬이 게스트로 등장해 박나래와 현실 남사친다운 거침없는 대화를 이어갔다.

영상에서 박나래는 제작진의 질문을 대신해 양세찬에게 “솔직하게, 연예인 만난 적 있죠?”라고 직구를 날렸다. 이에 양세찬은 “누나도 연예인 만났잖아”라며 곧바로 받아쳐 분위기를 달궜다.

박나래가 “걔 연예인 아니다”라며 손사래 치자, 양세찬은 “왜 숨기는 거야? 검색해서 나오면? 나무위키라도 나오면?”이라고 몰아붙여 웃음을 유발했다.

결국 박나래는 “너 그 게이 친구 말하는 거잖아. 알고 보니 결혼해서 내가 할 말은 없는 애”라며 폭소를 자아낼 만한 솔직 고백을 꺼내놨다. 이후 박나래가 “너도 있잖아?”라고 역공을 펼치자, 양세찬 역시 “그래, 있다!”라고 연예인과의 열애 경험을 인정해 촬영장을 웃음바다로 만들었다.

