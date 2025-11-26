3연승 도전하는 흥국생명 “빅토리아의 성공률 낮추겠다”

요시하라 토모코 흥국생명 감독. 사진=KOVO 제공

“빅토리아의 성공률을 낮추겠다.”

여자 프로배구 흥국생명이 3연승에 도전한다. 상대 주포를 최대한 막고 승리를 따내겠다는 각오다.

흥국생명은 26일 화성종합실내체육관에서 IBK기업은행과 진에어 2025~2026 V리그 여자부 원정경기에 나선다.

경기 전 만난 요시하라 토모코 흥국생명 감독은 “현재 상황에 만족하지 않는다”며 “과제도 더 크게 보이기 시작했다. 수정할 점을 찾아가는 게 더 강하다”고 전했다.

연승을 이어가기 위해서는 상대 주포 빅토리아를 막아야 한다. 요시하라 감독은 “상대 중심인 빅토리아의 성공률을 낮추는 게 먼저다”라고 했다. 그러면서 “블로킹과 공격 코스 둘다다. 빅토리아가 잘 때리는 코스가 있다”고 전했다.

이날 IBK는 여오현 감독대행의 첫 경기다. 직전 현대건설전을 마치고 김호철 감독이 자진사퇴했다. 요시하라 감독은 “(상대) 분위기를 잘 모르는 상황이라 답변하기 어려울 것 같다”고 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

