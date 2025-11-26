장동건, 故 이순재 빈소 찾아 애도…“열정적이던 모습 기억나”

배우 장동건. 뉴시스

배우 장동건이 故 이순재의 빈소를 찾아 깊은 애도를 전했다.

장동건은 26일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 빈소를 방문해 조문했다.

장동건은 고인과 영화 ‘굿모닝 프레지던트’를 함께 한 기억을 떠올리며 “현장에서 젊은 배우들보다 더 열정적이었던 모습이 기억난다”고 말했다.

그러면서 “최근에 건강이 안 좋아지셨다는 이야기 들었는데 너무 안타깝다, 최근에 마지막 공연하실 때 보러 가기로 한 날 (공연) 중단이 돼서 안타까웠다. 가시는 길 뵈러 왔다, 좋은 데에서 편히 쉬시길 바란다”라고 고인의 명복을 빌었다.

이날 빈소에는 장동건 외에도 방송인 유재석, 조세호, 배우 장동건, 김창숙, 장혁, 홍경인, 김선영, 배종옥, 박정수, 김성은, 신구, 박하나, 조달환, 윤경호, 김용건, 임하룡 등도 빈소를 찾아 고인을 추모했다.

이순재는 지난 25일 새벽 91세를 일기로 별세했다. 발인은 27일 오전 6시 20분이다. 장지는 이천 에덴낙원이다.

