이주빈, 증명사진 도용에 법원 출석까지…‘내 얼굴로 사기쳤다’

배우 이주빈이 과거 자신의 증명사진이 범죄에 악용됐던 충격적인 경험을 털어놨다.
이주빈은 25일 공개된 유튜브 채널 ‘인생84’ 영상에 출연해 기안84와 함께 서울랜드에서 일정을 소화했다.
이날 기안84는 이주빈의 증명사진을 보여주며 “만약 이런 사람이 뭘 사라고 하면 뭐든 믿고 살 수 있을 것 같다”고 감탄했다.
이에 이주빈은 바로 “이 사진이 유명해져서 도용 당했다”고 고백해 모두를 놀라게 했다.
그는 “실제로 사기를 쳐서 법원에서 연락 온 적 있다”며 “주민등록증을 가짜로 만들었더라”라고 당시 상황을 설명했다.
이어 “‘나 믿고 투자해라’라는 식으로 사기를 쳤다. 회사로 본인 사진 도용되고 있다고 연락와서 법원에 출석했었다”고 말해 피해 규모가 상당했음을 짐작케 했다.
이주빈은 “이 사진을 한 두명만 쓴 게 아니다. 중고차 딜러 사진에도 올라와 있었다”며 다양한 범죄에 사진이 악용됐다고 덧붙였다.
한편 이주빈은 지난 2019년에도 SNS를 통해 자신의 증명사진 도용 사실을 직접 알리며 주의를 당부한 바 있다.
