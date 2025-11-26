카리나, 길거리서 SNS 따였다…“차마 못 알려줘”

사진= 유튜브 채널 ‘W KOREA’ 화면 캡처

에스파 카리나가 미국 스케줄 도중 겪은 ‘SNS 계정 따임(?)’ 에피소드를 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

25일 유튜브 채널 ‘W KOREA’에는 ‘에스파 카리나가 메이크업하다 웃음 터진 이유는? 카리나 ASMR에는 감동이 있다 by W Korea’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 카리나는 미국에서 팬과 겪은 우연한 만남부터 예상 못한 ‘계정 요청’ 이야기까지 솔직하게 들려줬다.

카리나는 먼저 미국 유니버셜 스튜디오 방문 당시의 상황을 떠올렸다. 그는 “미국 스케줄을 갔을 때 유니버셜 스튜디오에 갔다. 우리 콘서트 MD를 입고 있었는데 못 알아보시는 거다”라고 말하며, “먼저 아는 척 하기도 그래서 인사를 못하고 있다가, 또 다른 놀이기구에서 만나서 그때 인사했다”고 설명했다.

이어 최근 LA에서 있었던 일화도 공개했다. 카리나는 “최근 LA에서 화장품을 사러 갔는데 어떤 여성 분이 예쁘다고 칭찬해 주시면서 인스타그램 계정이 있냐고 묻더라. ‘두 유 해브 인스타그램?’ 하는데 알려드리지는 못했다. 괜히”라고 말했다. 예상치 못한 ‘계정 요청’ 상황에 카리나가 머뭇거릴 수밖에 없었던 이유가 전해지며 팬들의 미소를 자아냈다.

