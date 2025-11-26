카리나, 길거리서 SNS 따였다…“차마 못 알려줘”

에스파 카리나가 미국 스케줄 도중 겪은 ‘SNS 계정 따임(?)’ 에피소드를 털어놓으며 웃음을 자아냈다.
25일 유튜브 채널 ‘W KOREA’에는 ‘에스파 카리나가 메이크업하다 웃음 터진 이유는? 카리나 ASMR에는 감동이 있다 by W Korea’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 카리나는 미국에서 팬과 겪은 우연한 만남부터 예상 못한 ‘계정 요청’ 이야기까지 솔직하게 들려줬다.
카리나는 먼저 미국 유니버셜 스튜디오 방문 당시의 상황을 떠올렸다. 그는 “미국 스케줄을 갔을 때 유니버셜 스튜디오에 갔다. 우리 콘서트 MD를 입고 있었는데 못 알아보시는 거다”라고 말하며, “먼저 아는 척 하기도 그래서 인사를 못하고 있다가, 또 다른 놀이기구에서 만나서 그때 인사했다”고 설명했다.
이어 최근 LA에서 있었던 일화도 공개했다. 카리나는 “최근 LA에서 화장품을 사러 갔는데 어떤 여성 분이 예쁘다고 칭찬해 주시면서 인스타그램 계정이 있냐고 묻더라. ‘두 유 해브 인스타그램?’ 하는데 알려드리지는 못했다. 괜히”라고 말했다. 예상치 못한 ‘계정 요청’ 상황에 카리나가 머뭇거릴 수밖에 없었던 이유가 전해지며 팬들의 미소를 자아냈다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]