프로축구 이랜드, ’팬 프렌들리 클럽상’… 인천은 ‘풀 스타디움상’ 등 2관왕

서울 이랜드 x 무신사 팝업스토어 전경. 사진=서울 이랜드 제공

인천 유나이티드 팬들. 사진=한국프로축구연맹 제공

사진=서울 이랜드 제공

프로축구 K리그2 서울 이랜드FC가 ‘팬 프렌들리 클럽상’을 품었다.

한국프로축구연맹은 26일 K리그2 27~39라운드의 관중 유치, 마케팅, 잔디 관리 성과를 각각 평가해 ▲팬 프렌들리 클럽상 ▲풀 스타디움상 ▲플러스 스타디움상 ▲그린 스타디움상 수상 구단을 선정해 발표했다.

팬 프렌들리 클럽상은 마케팅, 팬 서비스 등을 평가해 가장 팬 친화적인 활동을 펼친 구단에 수여하는 상이다. 1차 심사위원회 평가(40%), 2차 그룹별 투표(기자단 40%, 팬 20%) 점수를 더해 수상 구단을 선정했다. 그 결과 2025시즌 3차 K리그2 팬 프렌들리 클럽상은 이랜드가 차지했다. 이랜드(95.6점)는 ▲패션 플랫폼 ‘무신사’ 협업 팝업스토어 개최 ▲‘일일 셰프’ 등 선수단 참여 팬 이벤트 기획 ▲연예인 및 구단 레전드 선수 홈경기 초청 등으로 팬들의 마음을 사로잡았다.

2위를 차지한 부천(86.8점)은 ▲구단 공식 모바일 어플리케이션 출시 ▲‘골인러브’, ‘추석 가족사진 촬영’ 등 팬 참여 이벤트 기획 등으로 좋은 평가를 받았다. 3위 성남(86.4점)은 ▲스포츠 브랜드 ‘엄브로’와 함께한 브랜드데이 개최 ▲선수단-팬 스킨십 프로그램 진행으로 팬들에게 특별한 경험을 선사했다.

인천은 27~39라운드에 열린 총 6번의 홈경기에서 평균 유료 관중 1만1203명을 기록해 가장 많은 관중을 유치한 구단에게 주어지는 ‘풀 스타디움상’의 주인공이 됐다.

지난 2차 대비 평균 관중 수가 가장 많이 증가한 구단에게 돌아가는 ‘플러스 스타디움상’도 인천이 차지했다. 인천의 27~39라운드 평균 유료 관중 1만1203명은 지난 2차 평균 유료 관중(9264명)과 비교해 1939명 늘어난 수치다.

‘그린 스타디움상’은 경기감독관 평가(50%), 선수단 평가(50%)를 합산해 수상 구단을 결정했다. 그 결과 천안의 홈구장인 천안종합운동장이 가장 높은 점수를 받았다. 천안은 천안도시공사의 체계적인 관리로 최적의 그라운드 상태를 유지했다. 뒤를 이어 서울 이랜드 홈구장 목동종합운동장, 부산 홈구장 부산구덕운동장이 각각 2, 3위에 올랐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

