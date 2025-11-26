故 이순재 추모 이틀째 이어져…유인촌 전 장관부터 후배 배우들까지

고 이순재 빈소 사진. 사진공동취재단

국내 최고령 배우로 사랑받은 이순재가 지난 25일 세상을 떠나면서 고인을 향한 추모 메시지가 각계에서 이어지고 있다.

유인촌 전 문체부 장관은 26일 오전 고인의 빈소를 찾았다. 유 장관은 “후배들에게 연기하는 자세부터 우리 말을 똑바로 해야 한다는 지적까지 원칙적인 얘기를 끊임없이 해주신 분”이라며 “쓴소리해줄 어른이 없다는 생각에 많이 아쉽다”고 안타까워 했다. 그러면서 “몇 년 전 연극 리어왕(2021)을 원본 그대로 서너시간씩 공연하셨다. 암기할 대사량도 엄청나 걱정했는데, 배우로서의 사명감을 가지신 것 같다”고 기억했다. 유 전 장관은 재임 시절인 2023년 제13회 아름다운 예술인상 시상식에서 고인에게 예술연극인상을 수여한 인연이 있다.

문체부는 고인에게 금관문화훈장을 추서했다. 최휘영 문체부 장관은 25일 오후 장례식장을 찾아 금관문화훈장을 유족에게 전달했다. 최 장관은 조문 후 “선생님은 70년 동안 국민과 함께 울고 웃었다. 그 발자취는 길이 기억될 것”이라며 애도를 표했다.

故 이순재 빈소에 금관문화훈장이 추서되어 있다. 사진공동취재단

후배들은 그와의 기억을 떠올리며 감사함과 추모의 뜻을 표현하고 있다. 하이킥 손자로 불리는 배우 정일우는 SNS에 이순재와 함께한 사진 여러 장을 올린 뒤 “배우로서 첫 발을 내딛던 순간을 선생님과 함께할 수 있어 진심으로 영광이었다”며 “가르쳐 주신 말씀과 마음을 잊지 않고 앞으로의 길에서도 늘 되새기며 정진하겠다. 찾아뵙지 못한 채 시간이 흐른 것이 송구스럽기만 하다”고 적었다. 그러면서 “부디 평안히 영면에 드시길 기도 드린다. 사랑합니다, 할아버지”라고 마지막 인사를 건넸다. 이순재와 정일우는 MBC 시트콤 거침없이 하이킥에서 할아버지와 손자로 호흡을 맞췄다.

시트콤 지붕뚫고 하이킥에서 손녀로 출연한 배우 진지희는 “선생님께서 보여주신 연기에 대한 진지함, 무대 위에서의 책임감, 연기라는 길을 넘어선 삶의 태도까지 모두 곁에서 보고 배울 수 있었기에 진심으로 감사했다”고 애도했다. 황정음도 “아무것도 몰랐던 제겐 따뜻했던 아버지셨다. 오랫동안 많은 후배에게 변치 않은 사랑과 기억을 남겨주셔서 너무 감사하다”고 적으며 추모의 뜻을 전했다.

고 이순재(왼쪽), 배우 진지희. 진지희 인스타그램 캡처

배우 소유진은 “이순재 선생님 사랑합니다”라며 “진정한 어른이자 존경하는 스승님의 따뜻한 가르침들 함께했던 시간들 하나하나 오래도록 기억하겠습니다. 마음 깊이 애도합니다”라고 적었다. 이순재와 소유진은 연극 리어왕에서 부녀 호흡을 맞췄다.

배우 이연희도 추모행렬에 동참했다. 이연희는 “선생님 그곳에서는 편안히 쉬세요”라며 “선생님과 함께했던 순간들이 제게 큰 영광이었어요. 잊지 못할 거예요. 영원한 배우 이순재 선생님을 위해 기도합니다”라고 전했다.

그룹 소녀시대 멤버 겸 배우 유리도 “선생님께서 남겨주신 숭고한 가르침, 평생 마음 깊이 간직하겠습니다. 깊은 존경과 사랑을 담아 애도합니다”라며 2019년 연극 앙리 할아버지와 나에서 함께 호흡을 맞춘 모습의 사진을 SNS에 올렸다.

1934년생 이순재는 70년 동안 방송, 영화, 연극 등을 넘나들며 활약해왔다. 1956년 연극 지평선 너머로 연기활동을 시작한 뒤 사랑은 뭐길래, 목욕탕집 남자들, 허준, 상도, 이산 등 다양한 드라마에 출연했다. tvN 여행 예능물 꽃보다 할배에서도 활약해 젊은 층 사이에서 인지도를 높였다. 노년에는 세일즈맨의 죽음, 늙은 부부 이야기, 장수상회, 리어왕, 앙리 할아버지와 나, 고도를 기다리며를 기다리며 등 연극 무대에 올랐다.

국민 배우였던 고인을 기리기 위한 추모 장소는 KBS 본관과 별관에 별도로 마련됐으며, 일반인도 조문할 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

