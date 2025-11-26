넥스지, ‘Legacy' 퍼포비디오 공개…활동 성료 후 깜짝 선물

보이그룹 NEXZ(넥스지)가 미니 3집 수록곡 'Legacy'(레거시) 퍼포먼스 비디오를 공개했다.

NEXZ(토모야, 유우, 하루, 소 건, 세이타, 휴이, 유키)는 10월 27일 미니 3집 'Beat-Boxer'(비트복서)를 발매하고 컴백했다. 11월 23일 SBS '인기가요'를 끝으로 약 4주간의 앨범 활동을 마무리한 이들은 25일 오후 공식 SNS 채널에 신보 1번 트랙에 자리한 'Legacy' 퍼포먼스 비디오를 오픈하고 아낌없는 응원을 보내준 NEX2Y(팬덤명: 넥스티)에게 특별한 선물을 전했다.

영상 속 NEXZ는 광활한 풍광 앞에서 메가 크루 퍼포먼스를 선보이고 '차세대 무대 맛집' 역량을 드러냈다. 거친 모래바람을 가르며 펼치는 강렬한 에너지의 군무와 다이내믹한 동선이 압도적인 규모감을 자랑하며 시선을 사로잡는다. 'Legacy'는 한 치 앞을 알 수 없는 거친 폭풍 속으로 모험을 떠나는 순간의 긴장감과 각오를 담아낸 힙합 트랙으로 NEXZ가 나아갈 길과 뚜렷한 포부를 웅장한 비트, 비장한 사운드에 실어 전한다.

NEXZ는 올 한 해 다채로운 활약을 펼치고 '글로벌 기대주' 주목도를 높였다. 한국과 일본에서 총 세 번의 앨범 발매, 국내 첫 단독 팬미팅과 단독 콘서트 개최, '일본 공연의 성지' 부도칸 입성 기록을 쓴 첫 라이브 투어를 성료했고 국내외 여러 시상식에서 수상의 기쁨을 안았다.

