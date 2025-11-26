박군, 경주시 ‘자원봉사의 날’ 홍보대사 위촉…“발 벗고 나서겠다”

박군이 경주시 자원봉사의 날 홍보대사로 위촉됐다. 토탈셋 제공

평소 기부와 배식봉사 등 선행을 베풀며 자원봉사에 뜻을 보여온 트로트가수 박군이 따뜻한 나눔에 앞장선다.

26일 소속사 토탈셋에 따르면 박군은 지난 25일 오후 경주에서 열린 ‘2025 자원봉사의 날 및 어울림 한마당’에서 자원봉사의 날 홍보대사로 위촉됐다.

이번 기념식은 지역사회 공헌과 나눔 문화 확산을 위해 제정된 자원봉사자의 날에 맞춰 한 해 동안 헌신해온 자원봉사자에게 감사를 전하는 자리로, 박군은 특유의 에너지 넘치는 무대로 즐거움도 전했다.

그는 ‘유턴하지마’를 시작으로 ‘누이’, ‘내 나이가 어때서’, ‘18세 순이’, ‘한잔해’ 등 특유의 유쾌함 넘치는 에너지와 퍼포먼스로 분위기를 뜨겁게 달궜다.

박군은 소속사를 통해 “바쁜 일상 속에서도 소중한 나눔을 실천해온 자원봉사자들에게 깊은 존경심을 느낀다”며 “앞으로도 많은 분들이 자원봉사를 통해 사회를 밝힐 수 있도록 홍보대사로서 발 벗고 나서겠다”고 소감을 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

