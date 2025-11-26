“뛰어난 운영 능력” KT, 외인 투수 보쉴리 영입… 총액 100만달러

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT는 26일 “새 외국인 투수 케일럽 보쉴리와 총액 100만 달러(계약금 포함 연봉 90만 달러·인센티브 10만 달러)에 계약했다”고 밝혔다. 이로써 KT는 맷 사우어에 이어 케일럽 보쉴리를 영입하며 내년 시즌 외국인 투수 구성을 마쳤다.

신장 190㎝, 체중 86㎏의 보쉴리는 2017년 미국 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스에 입단했다. 2023시즌 밀워키 브루어스 유니폼을 입고 빅리그에 데뷔한 뒤 미네소타 트윈스와 텍사스 레인저스, 템파베이 레이스 등을 거치며 MLB 통산 28경기 1승 1세이브 평균자책점 5.80을 기록했다.

올 시즌 마이너리그(AAA) 11경기에 나서 2승1패 2홀드 평균자책점 2.14의 성적을 냈다. 마이너리그 통산 기록은 190경기(선발 125경기) 50승 38패 평균자책점 4.31이다.

보쉴리는 최고 구속 152km의 직구를 바탕으로 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다양한 변화구를 안정적으로 구사한다. 나도현 kt wiz 단장은 “보쉴리는 경기 운영 능력이 뛰어난 투수”라며, “내년 시즌 사우어와 함께 선발진의 중심을 잡아 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

