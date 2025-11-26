홍명보호, 사상 첫 월드컵 사상 첫 포트2 확정... 변수는 4포트?

홍명보 한국 축구대표팀 감독. 사진=뉴시스

FIFA가 26일 2026 북중미 월드컵에 나서는 48개국의 포트를 공식 발표했다. 사진=FIFA 홈페이지 캡처

한국 축구가 예상대로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조추첨 포트2에 배정됐다.

FIFA는 26일 공식 홈페이지를 통해 이번 월드컵 본선 조추첨 진행 방식을 확정했다고 밝혔다. 이와 함께 지난 20일 공개한 남자 축구 세계 랭킹을 기준으로 48개국의 포트도 함께 발표했다. 이를 바탕으로 월드컵 본선 조추첨은 오는 6일 미국 워싱턴DC의 존 F. 케네디 센터에서 개최된다.

이번 월드컵은 기존 32개국에서 48개국 체제로 확대돼 개최된다. 48개국을 랭킹에 따라 4개 포트로 나눈 뒤 각 포트당 1개 국가씩 추첨을 통해 A부터 L조까지 총 12개 조를 채운다. 개최국인 미국(14위)과 멕시코(15위), 캐나다(27위)는 포트1에 배정됐다. 이에 따라 멕시코가 A조, 캐나다는 B조, 미국은 D조에 우선 배치됐다. 유럽 지역 플레이오프(PO)와 대륙 간 PO에서 본선 진출 경쟁을 벌이고 있는 6개국은 포트4에 들어간다. 조추첨은 개최국을 제외한 포트1 나머지 국가를 추첨해 각 조에 배치한 뒤 포트2, 포트3, 포트4 순으로 추첨을 진행한다. 출전국과 톱시드가 가장 많은 유럽을 제외하고는 같은 대륙의 국가는 동일한 조에 배치될 수 없다. 유럽은 1개 조에 최소 1개국, 최대 2개국까지 포함될 수 있다.

한국은 11월 FIFA 랭킹에서 22위에 오르며 포트2에 배정됐다. 월드컵 역사상 처음이다. 48개국 체제로 확대되면서 수혜를 입었다. 포트2에 오른 한국은 크로아티아와 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스, 세네갈 등 강팀을 조별리그에서 피하게 됐다. 이날 대한축구협회에 따르면 홍명보 한국 축구대표팀 감독은 미국에서 열리는 조추첨에 참석하기 위해 다음 달 3일 출국한다. 조추첨 이후에는 베이스캠프 후보지 및 조별리그가 펼쳐지는 경기장을 답사한 후 귀국할 예정이다 .

FIFA가 발표한 포트를 자세히 살펴보면, 개최국을 포함해 FIFA 랭킹 1~5위인 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질 등이 포함됐다. 포트3에서는 노르웨이, 이집트, 알제리, 스코틀랜드, 파라과이 등이 이름을 올렸다. 포트4에는 요르단과 카보베르데, 가나, 퀴라소, 아이티, 뉴질랜드가 배정됐다. 여기에 이탈리아, 스웨덴, 폴란드 등 16개국이 펼치는 유럽 지역 PO를 통해 4개국이 추가되고, 대륙 간 PO를 통해 2개국이 더 합류한다.

이번 월드컵은 각 조 1, 2위에 오른 24개국과 함께 조 3위 국가 중 성적이 좋은 8개국이 합류해 32강 토너먼트를 치른다. 강팀이 초반에 탈락하는 것을 막기 위해 FIFA 랭킹 1위 스페인과 2위 아르헨티나, 그리고 3위 프랑스와 4위 잉글랜드가 준결승 이전까지 토너먼트에서 만나지 않도록 별도의 조건을 마련했다.

한편 영국 매체 기브미스포츠에 따르면 슈퍼컴퓨터를 통해 이번 월드컵 성적을 예측 결과 한국은 조 3위 중 상위 8개 국가에 속해 32강에 진출할 것이라고 내다봤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

