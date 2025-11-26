딘딘, 홍보했던 공부 앱 파산에 “연락 끊겨…예상 못했다” 사과

딘딘 인스타그램 캡처.

가수 딘딘이 홍보했던 교육 애플리케이션 업체가 파산하자 사과에 나섰다.

딘딘은 지난 25일 자신의 SNS에 “오늘 오후 소속사에서 제가 11월 10일부터 16일까지 참여했던 ‘파트타임스터디’ 캠페인 관련 입장을 발표했다”며 장문의 글을 올렸다.

딘딘은 “어제 저녁 7시 유튜브 라이브 중 처음 이 사건을 접했고 촬영이 끝난 직후 사실 확인을 진행했다. 그 과정에서 파트타임스터디 측과는 연락이 끊긴 상태”라며 “해당 캠페인은 긍정적인 취지의 프로젝트라고 판단되었고 확인 결과 비슷한 서비스들도 이미 시중에서 많이 운영되고 있었으며 사측과 향후 다른 콘텐츠까지 논의하던 상황이었기에 이런 문제가 발생할 것이라 예상하기 어려웠다”고 말했다.

이어 “지금 제가 할 수 있는 일은 피해자분들의 상황이 더 널리 알려지고, 조금이라도 도움이 될 수 있는 방향으로 움직이는 것이라 생각한다”며 “가능한 한 빠르게 해결 방향이 마련될 수 있도록 노력하겠습니다”라고 전했다.

파트타임스터디는 보증금을 넣고 목표 시간만큼 공부하면 상금을 더해 주는 공부 앱이다. 그런데 지난 24일 돌연 파산 절차에 들어갔고, 이에 따라 다수의 이용자가 금전적 피해를 본 것으로 알려졌다.

같은 광고를 진행한 입시 유튜버 미미미누도 피해자를 지원하겠다며 사과했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

