스포츠토토, 12월 시효 만료 앞둔 프로토 승부식 미수령 적중금 9억4000만원 넘겨

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저는 “다음달 1일부터 31일까지 수령 가능한 프로토 승부식 게임(2024년 발행, 143~157회차)의 미수령 적중금이 9억4000만원을 상회했다”고 26일 밝혔다.

자세한 내용을 살펴보면, 2024년 발행한 프로토 승부식 게임(143~157회차)을 집계한 결과, 아직까지 적중금을 찾지 않은 건수는 1만306건이었으며, 이를 합친 총 금액은 9억4572만2460원이었다. 같은 기간 동안 적중금을 찾아가야 하는 축구토토 승무패 게임(2024년 발행, 81~87회차) 역 시 985건이 적중금을 수령하지 않았으며, 합산 금액은 4677만5590원으로 나타났다.

적중금과 함께 환불금 또한 유효기간 내 수령되지 않는 사례가 매월 반복되고 있다. 특히 야외에서 진행되는 축구, 야구, 골프 등은 우천이나 예기치 못한 변수로 인해 경기 일정이 변경되거나 취소되는 경우가 많아 환불금이 발생할 수 있다. 이러한 점을 고려해 고객들은 구매 이후에도 경기 일정을 끝까지 확인할 필요가 있다.

국민체육진흥법에 따르면, 축구, 야구, 농구, 배구, 골프 등 다양한 스포츠를 대상으로 하는 스포츠토토 게임의 경기 결과를 정확히 맞힌 적중자에게 지급되는 적중금과 발매 취소로 인해 반환되는 환불금의 경우, 모두 유효기간인 1년 안에 구매자가 수령해야 한다. 다만, 구매자가 적중금과 환불금을 유효기간 내에 청구하지 않으면, 이 금액은 전부 국민체육진흥기금으로 귀속되어 올림픽기념사업, 학교체육지원사업, 청소년 및 소외계층 체육지원, 경기 주최단체 지원 등 본래의 목적과 취지에 맞는 다양한 곳에 사용된다.

스포츠토토를 오프라인에서 구매한 고객은 공식 홈페이지의 ‘투표권 적중 확인 페이지’에 고유번호 15자리를 입력해 결과를 확인할 수 있다. 또한 투표권 상단 우측에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면, 별도의 로그인이나 정보 입력 없이도 즉시 적중 여부를 조회할 수 있는 ‘QR코드 조회 서비스’도 제공되고 있다.

이와 관련해 한국스포츠레저 관계자는 “야외 경기를 치르는 종목은 갑작스러운 우천 등 기 상이변으로 인해 경기 일정이 변경되거나 취소되는 경우가 많다”며 “스포츠토토를 구매한 고객들은 환급 및 환불 유효기간을 반드시 확인해 불이익이 발생하지 않도록 주의해주시길 바란다”고 전했다.

