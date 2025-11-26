“끝내 이견 좁히지 못해”… ‘협상 결렬’ 김재환, 두산 떠난다

사진=두산 베어스 제공

곰 군단이 ‘프랜차이즈 스타’ 김재환과의 이별을 마주하게 됐다. 프로야구 두산은 25일 “외야수 김재환을 비롯, 옵트아웃을 선언한 투수 홍건희와 외국인 선수 콜 어빈 등 6명을 보류선수명단에서 제외했다”고 밝혔다.

두산 유니폼만을 입고 활약한 원클럽맨의 이름이 충격적이다. 김재환은 4년 전 두산과 자유계약(FA)으로 잔류, 4년 총액 115억원에 계약했다. 이 기간 OPS(출루율+장타율) 0.788에 머무르는 등 다소 아쉬운 모습을 남기기도 했다.

올 시즌을 끝으로 두 번째 자격을 얻게 됐지만, 예상을 깨고 구단과의 소통 끝에 권리를 포기했다. 잔류를 전제에 두고 다년계약 논의도 점쳐졌다.

그 뒤 재계약 조건을 두고 길고 긴 마라톤 회의를 거쳤다. 당장 하루 전 늦은 밤까지도 선수와 대화를 나눴다는 후문이다. 그러나 끝내 결별이 확정됐다.

두산은 2021년 12월 김재환과의 FA 계약 당시 ‘4년 계약이 끝난 2025시즌 뒤 구단과 우선 협상을 진행하고 합의점을 찾지 못하면 자유계약선수로 풀어준다’는 내용의 옵션을 포함한 바 있다.

구단 관계자는 “보류선수명단 제출 시한인 25일까지 협상을 계속 진행했지만, 이견을 좁히지 못했다”고 전했다.

사진=두산 베어스 제공

김재환은 2008년 KBO 신인드래프트 1라운드 4순위로 입단한 뒤 팀을 대표하는 슬러거로 성장했다. 전신 OB 시절을 포함, 베어스 역사상 최다 홈런(276개) 기록 보유자이기도 하다. 통산 1486경기에 출장해 타율 0.281(5072타수 1425안타) 276홈런 982타점을 기록했다.

2016년과 2019년 한국시리즈 우승을 함께했고, 2018년엔 외야수 골든글러브와 정규리그 최우수선수(MVP)를 수상하는 등 화려한 커리어를 작성했다. 다만 올 시즌엔 부상과 부진이 겹쳐 92경기 타율 0.241(318타수 76안타) 13홈런 50타점에 그쳤고, 규정 타석도 채우지 못했다.

한편 홍건희 역시 지난 2024년 FA 계약 당시 ‘2년 계약이 끝난 뒤 선수가 2년 15억원의 보장 금액을 포기하는 대신 자유계약신분이 될 수 있다’는 내용의 옵션을 포함했다. 두산은 앞서 17일 홍건희 측으로부터 옵트아웃을 실행하겠다는 뜻을 전달받았다. 이에 홍건희가 보류선수명단에서 제외됐다는 설명이다.

이 밖에 두산은 외국인 선수 콜 어빈과 투수 고효준, 김도윤, 내야수 이한별을 보류선수명단에서 제외했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]