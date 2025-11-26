故강서하, 마지막 열연 담긴 ‘망내인’ 캐릭터 스틸 공개… 12월 17일 개봉

영화 ‘망내인: 얼굴 없는 살인자들’이 배우 故 강서하의 마지막 열연이 담긴 ‘소은’ 캐릭터 스틸을 공개했다. 사진 = (주)인사이트이엔티, (주)스튜디오조이플

오는 12월 17일 개봉을 확정한 영화 ‘망내인: 얼굴 없는 살인자들’은 냉혈한 사립 탐정과 동생의 억울한 죽음을 파헤치는 의뢰인이 인터넷 속 살인자를 쫓는 네트워크 추리 스릴러다. 극 중 억울하게 세상을 떠난 동생의 진실을 밝히기 위해 고군분투하는 언니 ‘소은’ 역으로 열연한 故강서하의 캐릭터 스틸 2종이 공개돼 화제를 모은다.

공개된 캐릭터 스틸에는 네트워크상에 일련의 기록을 남기고 홀연히 떠나버린 동생 지은의 행적을 역추적하는 ‘소은(강서하)’의 결연한 표정이 예비 관객들의 호기심을 자극한다. ‘소은’은 수소문 끝에 업계에서 유명한 천재 해커이자 사립 탐정인 준경에게 사건을 의뢰하고, 가족보다 오랜 시간 일상을 보낸 지은의 학교 동급생들을 하나하나 찾아가 단서를 수집한다.

익명 뒤에 숨어 악성 루머를 퍼트린 범인 ‘kidkit727’을 밝혀내기 위한 준경과 소은의 끈질긴 추적은 배우 김민규와 강서하의 안정적인 연기력을 통해 생생하게 그려져, 추리 스릴러를 기다려 온 관객들의 기대를 충족시켜줄 예정이다.

故 강서하는 한국예술종합학교 연극원 연기과 출신으로, 드라마 ‘옥중화’, ‘다시, 첫사랑’, ‘아무도 모른다’ 등에서 두각을 나타내며 필모그래피를 쌓았다. 스크린 주연 데뷔작인 이번 영화 ‘망내인: 얼굴 없는 살인자들’을 촬영했을 당시에도 진통제를 복용하며 열정을 다했던 그는 지난 7월 위암 투병 끝에 세상을 떠나 안타까움을 남겼다.

연출을 맡은 신재호 감독은 “착하고 밝은 배우였다. 항상 현장 분위기를 재미있게 이끌었고, 탄탄한 연기력을 바탕으로 캐릭터를 깊이 연구하고 분석하는 모습이 인상적이었다. 관객분들의 마음에도 오래 남는 배우가 됐으면 한다”고 영화 개봉에 앞서 고인을 추모했다.

한편, 故강서하의 마지막 열연을 확인할 수 있는 영화 ‘망내인: 얼굴 없는 살인자들’은 12월 17일 개봉 예정이다.

