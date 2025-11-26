박해린, K-컬처 확산 앞장선다…‘코리아 그랜드 소싱페어’ 홍보대사 위촉

배우 박해린이 26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제18회 코리아 그랜드 소싱페어’에서 홍보대사로 위촉됐다. 사진=지동현 기자

배우 박해린이 뷰티·푸드 등 K 컬처 확산에 앞장선다.

26일 서울 코엑스에서는 2025 코리아 그랜드 소싱 페어(KGSF 2025)가 열렸다. 한국무역협회가 지난 2009년부터 열고 있는 해외바이어 초청 수출상담회로 올해엔 국내기업 880개사, 해외 바이어 30개국 150개사가 참여했다. 특히 올해는 전체 참가자의 약 70%가 K-뷰티와 K-푸드 기업으로 구성돼 K-소비재를 향한 글로벌 인기를 실감케 했으며 글로벌 유통 바이어들이 대거 참여했다.

배우 박해린이 26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제18회 코리아 그랜드 소싱페어’에서 개막 세레모니에 참석하고 있다. 사진=지동현 기자

이날 현장에서는 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥4’를 통해 전 세계에 얼굴을 알린 배우 박해린의 홍보대사 위촉식이 열렸다. 박해린은 한류의 글로벌 확산을 선도하는 열정과 K-문화의 세계화를 선도하는 원동력을 인정받아 홍보대사로 위촉됐다. 윤진식 한국무역협회 회장이 직접 박해린에게 위촉장을 수여한 뒤 함께 환한 미소로 기념 사진을 찍었다.

배우 박해린이 26일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 ‘제18회 코리아 그랜드 소싱페어’에서 K-뷰티 제품 설명을 듣고 있다. 사진=지동현 기자

이후 진행된 개막식 세레모니에서도 내외빈 인사와 함께 무대에 올라 세계가 주목하는 K-컬처의 성장과 도약을 응원했다. 박해린은 홍보대사 위촉 이후 K-뷰티 제품 언박싱 및 리뷰 등과 더불어 무역협회 온라인 B2B 플랫폼 트레이드 코리아 연계 마케팅 등의 활동을 진행하며 K-컬처 확산에 힘을 보탤 예정이다.

‘솔로지옥4’를 통해 대세로 떠오른 박해린은 최근 한·일 합작 영화 ‘유령의 집’ 촬영을 마쳤다. 내년 개봉을 앞둔 ‘유령의 집’ 등 다양한 작품으로 대중과 만날 예정이다.

