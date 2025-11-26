불가리, 홀리데이 디바스 드림 팝업 공개

불가리 이서진 디바스 드림 팝업. 사진=불가리

이탈리아 로만 주얼러 불가리(BVLGARI)가 메종의 상징적 아이콘이자 우아함과 즐거움, 그리고 자신감을 대표하는 디바스 드림 컬렉션을 테마로 한 디바스 드림 팝업을 선보인다고 26일 밝혔다.

불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업은 브랜드의 아이코닉한 컬렉션인 디바스 드림(Divas’ Dream)을 통해 로마의 예술과 장인정신, 그리고 시대를 초월한 여성의 아름다움을 조명한다. 디바스 드림은 로마의 카라칼라 대욕장(Baths of Caracalla)의 웅장한 모자이크 장식에서 영감을 받아 탄생한 아이콘으로, 상징적인 부채꼴(fan-shaped) 모티브는 고대 로마 건축이 지닌 기하학적 완벽함과 예술적 곡선미를 현대적으로 재해석했다. 유려한 곡선이 만들어내는 실루엣은 강렬한 존재감 속에서도 부드러운 여성성을 담아내며, 디바스 드림이 상징하는 현대의 디바(Diva) — 즉, 자신감 있고 주체적인 아름다움을 지닌 여성의 모습을 표현한다.

불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업은 이러한 디바스 드림 컬렉션의 예술적 세계를 감각적으로 구현한다. 팝업의 중심에 자리한 디바스 드림 라이팅 트리는 아이코닉한 부채꼴 모티브를 활용한 건축적 조형미를 바탕으로 로마의 영원을 상징하는 찬란한 빛을 투영하고, 방문객은 마치 로마의 고대 유산과 현대적 럭셔리가 교차하는 ‘빛의 공간’ 속에 있는 듯한 감각적 경험을 하게 된다.

팝업 현장에서는 메인 테마인 디바스 드림 컬렉션의 최신 주얼리는 물론, 베스트 셀러를 포함한 다양한 라인업을 함께 만나볼 수 있으며, 불가리만의 우아함을 담은 감각적인 디스플레이와 함께 크리스마스를 대표하는 이탈리아 전통 디저트 ‘파네토네(Panettone)’, 디바스 드림 컨셉의 한정판 엽서 3종과 우표가 마련되어 홀리데이 시즌의 따뜻한 설렘을 더한다.

특히 디바스 드림 우표는 한국 우정사업본부와 불가리가 협업하여 특별 제작한 기념 우표로 한정 수량으로 발행되며 오직 불가리 팝업에서만 만나볼 수 있어 그 특별함을 더한다.

한편 현대백화점 판교점 불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업에는 지난 7일 불가리 앰버서더이자 배우 김지원이, 이후 이어진 신세계 센텀시티점에는 배우 이서진이 방문하여 빛나는 스타일링과 함께 불가리의 홀리데이 무드를 전했다. 이후 신세계 강남점 그리고 더현대 서울로 이어지는 불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업에는 메종의 브랜드 앰버서더 장원영이 함께할 예정이다. 즐거움과 설렘, 그리고 반짝이는 영감이 가득한 홀리데이 시즌, 별빛 가득한 로마의 밤하늘과 떠오르는 새벽빛을 떠올리게 하는 ‘불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업’에서 찬란한 순간을 함께해보자.

불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업은 현대백화점 판교점(11월 6일~11월 16일)을 시작으로 신세계백화점 센텀시티점(11월 21일~11월 27일), 신세계백화점 강남점(12월 4일~12월 14일), 더현대 서울(12월 18일~12월 31일)에서 순차적으로 진행된다.

홀리데이를 맞아 선보이는 불가리 홀리데이 디바스 드림 팝업과 관련된 자세한 내용은 불가리 공식 홈페이지 및 브랜드의 공식 카카오톡 채널을 통해 확인할 수 있다.

