“우리의 영원한 꽃할배” 故 이순재, 촬영 비하인드 사진 공개

tvN ‘꽃보다 할배’ 측이 배우 고(故) 이순재를 추모하며 촬영 비하인드 사진을 공개했다.

25일 채널 십오야 측은 공식 채널을 통해 “우리의 영원한 꽃할배, 이순재 선생님을 깊은 애도와 함께 추모합니다. 선생님과 함께한 모든 시간과 가르침을 잊지 않겠습니다. 하늘나라에서 평안하시길 진심으로 기도하겠습니다”라고 애도의 뜻을 전했다.

‘나영석 사단’이 진행한 ‘꽃보다 할배’ 시리즈는 2013년 유럽&대만편, 2014년 스페인편, 2015년 그리스편, 2018년 동유럽편까지 이순재, 신구, 박근형, 백일섭, 이서진과 함께했다.

공개된 사진에는 촬영 당시 활짝 웃고 있는 이순재의 모습이 담겨 있어 보는 이들의 먹먹함을 자아냈다.

나 PD는 25일 열린 ‘케냐 간 세끼’ 제작발표회에서 “아침에 연락을 받고 너무 많이 놀랐다. 선생님이랑 여행도 하고, 여행 함께 갔던 어르신들과 자리도 많이 했는데 최근 1년 동안은 선생님 몸이 안 좋으셔서 뵙지를 못했다. 몸 편히 하늘나라에서 편히 쉬실 수 있기를 기도하겠다”고 말했다.

한편, 이순재는 25일 새벽 91세의 나이로 세상을 떠났다. 고인은 함경북도 회령에서 태어나 서울고와 서울대 철학과를 졸업했으며, 1960년 KBS 1기 탤런트 출신으로 지난해까지 국내 최고령 현역 배우로 활동했다.

그는 MBC TV ‘사랑은 뭐길래’, KBS 2TV ‘목욕탕집 남자들’, 영화 ‘덕구’, ‘완벽한 타인’, ‘그대를 사랑합니다’ 등 다양한 작품에 출연하며 대한민국 연기계의 큰 족적을 남겼다. 지난해 10월 공연 활동을 취소하는 등 지난해 말부터 건강 이상설이 불거진 바 있으며, 그는 올해 1월 열린 2024 KBS 연예대상에서는 ‘개소리’로 대상을 수상했다.

故 이순재의 빈소는 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 30호실에 마련됐으며, 장례는 3일장으로 진행된다. 발인은 오는 27일 오전 6시 20분이며, 장지는 경기도 이천 에덴낙원이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

