라이즈, 플로 ‘아티스트 언박싱’ 출격…힙합 신곡 직접 소개

독자적인 이모셔널 팝 아티스트 라이즈(RIIZE)가 음악 플랫폼 플로(FLO)의 오리지널 콘텐츠 ‘아티스트 언박싱’을 통해 새로운 싱글 ‘Fame’(페임) 소개에 나섰다.

‘아티스트 언박싱’은 아티스트가 직접 자신의 음악을 소개하며 신보의 매력을 하나씩 ‘언박싱’해 나가는 플로의 시그니처 콘텐츠다. 이번 편에서는 첫 월드 투어 ‘RIIZING LOUD(라이징 라우드)’를 성공적으로 진행 중인 가운데 컴백한 라이즈가 앨범에 담긴 방향성과 감정의 결을 보다 깊이 있게 전달한다.

라이즈의 이번 신보는 레이지 스타일 힙합 타이틀곡 ‘Fame’을 비롯해 마음속 불안을 인정하고 받아들이는 태도를 담은 ‘Something’s in the Water’, 절실한 감정선을 드라마틱하게 끌어올린 ‘Sticky Like’까지 총 세 곡으로 구성됐다. 치열한 성장 과정의 이면에서 마주한 감정을 라이즈만의 독자적 장르인 ‘이모셔널 팝’으로 풀어내며 음악적 완성도를 한층 높였다.

라이즈는 ‘아티스트 언박싱’에서 이번 앨범을 표현하는 색깔과 제일 좋아하는 파트, 놓치지 말아야 할 디테일 등을 직접 소개하며 신보의 깊이를 더한다. 플로는 여기에 라이즈의 친필 메시지와 사인이 담긴 스페셜 무빙 폴라로이드를 단독 공개해 팬들에게 오직 플로에서만 경험할 수 있는 특별한 즐거움을 선사할 예정이다. 라이즈의 ‘아티스트 언박싱’은 현재 플로 앱 내 팝업과 배너를 통해 확인할 수 있다.

플로의 ‘아티스트 언박싱’은 지금까지 루시(LUCY), 킥플립(KickFlip), 프로미스나인(fromis_9), 앳하트(AtHeart), 웬디(WENDY), 우즈(WOODZ), 엔믹스(NMIXX) 등 다양한 아티스트의 참여를 통한 화제성을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]