이상일 감독 '국보', 日 실사영화 1위 등극...22년만 신기록

재일 한국인 이상일 감독의 영화 국보가 일본에서 일본 실사 영화 1위에 등극했다.

26일 배급사 NEW에 따르면 국보는 지난 24일 기준 개봉 172일 동안 173억7739만4500엔(약 1634억원)을 돌파하며 1231만 관객을 동원했다. 이로써 국보는 영화 춤추는 대수사선 2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라(2003)의 흥행 수익 173.5억엔을 뛰어넘으며 역대 일본 실사 영화 흥행 1위에 등극했다. 일본 실사 영화 역대 흥행 수입 1위 기록을 무려 22년 만에 갈아치운 셈이다. 더불어 실사 영화 통틀어 팬데믹 이후 최고 흥행 신기록까지 경신했다.

애니메이션과 외화까지 포함한 전체 영화 흥행 수입 기준으로 보면 국보는 역대 11위에 등극했다. 역대 일본 박스오피스는 1위부터 11위까지 타이타닉(1997)과 해리포터와 마법사의 돌(2001), 국보를 제외하고 모두 애니메이션이 자리하고 있다. 전체 영화 중 역대 최고 흥행수입은 407억5000만엔 수익을 올린 극장판 귀멸의 칼날:무한열차편(2021)이 올렸다. 애니메이션 강국에서 실사 영화가 흥행 신기록을 세운 것은 기대 이상의 쾌거로 꼽힌다.

일본에서 지난 6월 개봉한 국보는 요시다 슈이치 소설을 영화로 만든 작품으로 일본 전통문화인 가부키 세계의 애증을 그렸다. 국보의 경지에 오르기 위해 서로를 뛰어넘어야만 했던 두 남자의 일생일대의 이야기를 담았다. 요시자와 료, 요코하마 류세이가 주연을 맡았다. 국내에서는 지난 19일 개봉했다.

제98회 미국아카데미상 국제장편영화상 일본 대표로 결정됐으며 5월 칸영화제, 6월 상하이국제영화제, 9월 제50회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문과 제30회 부산국제영화제에 초청됐다. 지난달에는 태국 방콕국제영화제에서 폐막작으로 상영되며 본격 아카데미 레이스를 펼치고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

