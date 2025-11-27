[한강로 컷] “차주영, 분위기 미쳤다!”… 패딩 입고 겨울 감성 올킬

배우 차주영 화보 이미지. 자료=보그, 페트레이 제공

배우 차주영과 이탈리아 프리미엄 브랜드가 함께한 특별한 겨울 화보가 공개됐다.

패션 매거진 보그(VOGUE) 12월호를 통해 선보이는 이번 화보는 차주영만의 세련되고 깊이 있는 겨울 감성이 담겨 눈길을 끈다.

화보 속 차주영은 프리미엄 아우터를 특유의 분위기로 소화하며 한층 세련된 겨울 무드를 완성했다. 브랜드 특유의 고급스러운 퍼 디테일과 절제된 실루엣이 차주영의 품격 있는 이미지를 한층 더 돋보이게 했다.

이번 차주영의 화보는 “WINTER FURY” 라는 콘셉트로 그녀 특유의 담백하면서도 드라마틱한 표정 연기와 이탈리아 프리미엄 브랜드 아우터 라인이 조화를 이루며 하이엔드 윈터룩의 정수를 보여주었다.

한편, 차주영은 폭넓은 연기 스펙트럼으로 대중성과 작품성을 모두 인정받고 있으며, 자신만의 색을 뚜렷하게 보여주고 있다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

