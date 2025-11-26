KOVO·아미고 콜라보, 'KOVO 나쵸' 출시… 코보씰 모으는 재미 솔솔

사진=KOVO 제공

프로배구와 콜라보한 나쵸가 출시된다.

한국배구연맹(KOVO)이 V리그 개막을 맞아 아미고 나쵸와 협업한 ‘KOVO 나쵸’를 새롭게 선보인다.

KOVO 나쵸는 간편하게 즐길 수 있는 스낵에 팬심을 자극하는 ‘코보씰’ 스티커가 동봉돼 있다. 코보씰은 14개 구단의 주요 선수로 구성돼 있다. 각 구단 홈경기장 매장에서 구매 시 해당 구단 선수의 코보씰이 랜덤으로 동봉된다. 온라인 구매시에는 14개 구단 전체 선수의 코보씰이 랜덤으로 포함돼 있다. 올스타전 티켓, 티켓 할인쿠폰, KOVO 굿즈 등 다양한 경품에 당첨될 수 있는 럭키카드가 랜덤으로 포함돼 있다.

KOVO 나쵸는 오는 28일 오후 2시부터 KOVO 공식 홈페이지 스토어, 아미고 홈페이지, 네이버 스마트스토어, 지마켓, 쿠팡 등 온라인에서 구매할 수 있다. 오프라인에서는 26일 남자부 우리카드 홈경기가 열리는 서울 장충체육관을 시작으로 각 구단 경기장 내 매점(일부 경기장 제외)에서 구매 가능하다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

