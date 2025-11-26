“주방에서도 빛난 실력”… 방탄소년단 정국, 파스타로 팬 마음 사로잡아

사진 = 위버스

방탄소년단 정국이 요리 실력까지 뽐내며 팬들을 놀라게 했다.

정국은 지난 24일 팬 커뮤니티 위버스를 통해 진행된 개인 라이브 방송에서 새로운 파스타 레시피를 공개하며 실시간으로 640만 명의 팬을 모았다.

정국은 주방에서 “배가 고파서 라이브를 켰다”며 방송을 시작했다. 라이브 초반에는 긴 시간을 들여 칼을 정확하게 가는 모습으로 팬들의 기대감을 높였으며, 이어 “오늘도 새로운 파스타 만들기”라고 선언하며 본격적인 요리에 나섰다.

그는 마늘 10개를 얇게 손질하고, 쪽파는 잎과 머리 부분을 분리해 파기름 용도로 활용했다. 이어 준비해 둔 대왕 새우를 직접 손질하고, 머리와 껍질을 제거하며 “색깔이 너무 예쁘다”고 만족감을 드러냈다.

사진 = 위버스

정국은 올리브유에 쪽파와 새우 머리를 넣어 파기름을 낸 뒤 마늘, 페페론치노, 후추를 차례로 넣어 볶았다. 이어 물과 성게알 간장 소스, 생크림, 버터, 설탕을 배합해 특유의 감칠맛을 완성했다. 면을 넣어 함께 볶은 뒤 치즈를 갈아 넣고 맛을 본 그는 “맛있어. 훌륭해”라며 고개를 연신 끄덕였다.

완성된 메뉴는 ‘성게알 간장 크림 새우 파스타’였다. 정국은 접시에 플레이팅하며 쪽파와 갈아낸 치즈를 얹고 “간이 아주 훌륭하다. 팔아도 된다”고 감탄했다. 특히 “세상에 없는 파스타를 만들고 싶다”는 말과 함께 다음 메뉴로 된장 카레 파스타를 예고해 팬들의 기대를 높였다.

정국의 요리 라이브 방송은 맛 표현뿐 아니라 자연스러운 퍼포먼스, 표정 변화까지 실시간으로 공유되며 팬들의 뜨거운 반응을 불러일으켰다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]