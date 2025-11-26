KIA, ‘특급 에이스’ 네일과 200만달러 재계약 골인… 3년 동행 이어간다

KIA 제임스 네일. 사진=KIA타이거즈 제공

KBO리그를 대표하는 외인 에이스, 제임스 네일이 KIA와 연을 이어간다.

프로야구 KIA는 26일 “외국인 투수 네일과 총액 200만달러(계약금 20만달러·연봉 160만달러·옵션 20만달러)에 재계약을 완료했다”고 전했다.

네일과 KIA의 3년 연속 동행이다. 2024시즌 KBO리그에 데뷔한 네일은 그해 26경기에 선발 등판해 149⅓이닝 12승 5패 138탈삼진 평균자책점 2.53을 기록했다. 한국시리즈에서는 2경기에 선발로 나서 1승 13탈삼진 평균자책점 2.53을 기록하며 팀 ‘V12’에 혁혁한 공을 세웠다.

2년 차였던 올 시즌에도 건재함을 과시하며 한층 더 위력적인 투구를 선보였다. 팀 1선발로서 27경기에 출전해 164⅓이닝을 투구, 8승 4패 152탈삼진과 WHIP 1.07을 기록했다. 네일은 KBO 리그에서 2시즌 동안 20승 9패 290탈삼진, 평균자책점 2.38을 기록 중이다.

네일은 “좋은 제안을 보내준 KIA 구단에 감사하다. 언제 어디서나 열성적인 응원을 보내주는 타이거즈 팬들을 다시 만날 수 있게 되어 정말 기쁘다”며 “비시즌 동안 몸을 잘 만들어 갈 생각이고, 팀 동료들과 합심해 광주에서 다시 한번 한국시리즈 우승을 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

