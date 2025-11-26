타이어뱅크, 소방히어로 44호 주인공 선정

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규)가 한국노총 산하 전국소방안전 공무원 노동조합과 함께 선정하는 소방히어로 44호 주인공에게 감사장을 전달했다. 44번째 소방히어로는 대구광역시 강북소방서 구암119 안전센터의 서상진 소방경이 주인공. 25일 오후 구암119 안전센터에서 감사장을 전달했다.

서상진 소방경은 1992년 임관해 재난 현장 최일선에서 국민의 생명을 위해 노력한온 베테랑 소방관이다. 지난 33년 동안 현장 부서에서만 근무하며 15,000여회 이상 출동하며 수많은 국민의 생명을 지키는데 헌신해왔다. 특히 1995년 상인동 가스폭발 사고, 2003년 대구 지하철 참사, 서문시장 화재 등 대형 재난 상황에 출동해 위험을 감수하며 다수의 소중한 생명을 지키는 데 기여해왔다.

솔선수범의 자세와 소방관으로서의 남다른 사명감을 바탕으로 후배 소방관들에게 모범을 보인 공로를 인정하여 소방히어로 44호에 선정 됐다. 서상진 소방경은 “함께 해준 모든 분들의 노력과 사랑 덕분에 소방히어로에 선정될 수 있었다”며 “소방히어로에 선정될 수 있도록 함께 고생한 모든 동료분들과 타이어벵크 임직원 여러분들께 감사드린다”는 선정 소감을 전했다.

타이어뱅크(주)는 ESG경영활동의 일환으로 전국 소방안전 공무원 노동조합과 업무협약을 통해 매월 전국의 소방관들을 대상으로‘소방히어로’를 선정하고 국민의 생명과 재산 수호 노고에 대한 감사의 마음을 전달하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

