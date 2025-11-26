“첫 녹화부터 현장 초토화”… ‘미스트롯4’, 역대급 참가자 등장

‘미스트롯4’ 첫 녹화부터 참가자들의 열기로 현장이 달아올랐다. 사진 = TV조선

TV조선 ‘미스트롯4’가 오는 12월 18일 첫 방송을 앞두고 있다. ‘미스트롯’ 시리즈는 송가인, 양지은, 정서주 등 트롯 스타들을 배출하며 전국적인 트롯 신드롬을 이끈 대표 오디션 프로그램이다.

2019년 ‘미스트롯1’부터 2024년 ‘미스터트롯3’까지 목요일 밤을 트롯 열기로 꽉 채웠던 시리즈의 전통을 따르는 것. 매 시즌 부동의 '목요 예능 최강자' 자리를 지켜온 만큼 이번 '미스트롯4' 역시 시청자들의 열렬한 지지를 이끌어 낼 것으로 예상된다.

‘미스트롯4’에는 역대급으로 많은 지원자가 몰려 ‘50대 1’ 이상의 치열한 경쟁률을 기록한 것으로 알려졌다. 이들 중에는 가창력 톱티어로 꼽히는 네임드 가수들은 물론 ‘지금까지 대체 어디 숨어 있었나’ 싶을 정도로 막강한 실력과 매력을 자랑하는 새 얼굴들이 가득하다는 전언. 이 보석 같은 지원자들은 최근 진행된 첫 마스터 예심 녹화부터 포텐을 터뜨리며 현장을 강력한 충격으로 물들였다는 후문이다.

제작진은 “마스터 예심 첫 녹화부터 그야말로 입이 떡 벌어지는 막강한 참가자들이 쏟아졌다. 장윤정, 장민호, 김연자, 진성 등 기존 마스터들은 물론 송가인부터 김용빈까지 화려한 라인업의 선배 마스터들 역시 참가자들의 무대에 놀라움을 감추지 못했다. 몇몇 마스터들은 소름 돋는다는 감탄을 계속 토해냈다”고 전했다.

이어 “무엇보다 몇몇 참가자들이 제작진과 마스터의 예상을 뒤엎고 마스터 예심 판을 강력하게 흔들며 큰 충격을 선사했다. ‘대한민국을 홀릴 차세대 트롯 여제의 탄생’이라는 프로그램의 모토에 딱 맞는 새 얼굴들의 활약이 인상적이었다. 제작진은 현장에서 직접 느낀 감동을 시청자 여러분께 고스란히 전해드릴 수 있도록 최선을 다하고 있다. 12월 18일 첫 방송까지 많은 관심과 기대, 응원 부탁드린다”고 자신감을 보였다.

무명에 가까웠던 송가인, 양지은, 정서주를 대중의 뜨거운 사랑을 받는 트롯 디바로 이끈 ‘미스트롯’ 시리즈. 이번에도 이 공식이 제대로 통할 것으로 보인다.

한편, ‘미스트롯4’는 오는 12월 18일 밤 10시 첫 방송 된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

