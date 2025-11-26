“일제강점기 ‘싸웠다’ 표현”… 송진우, 역사 왜곡 논란에 결국 사과

배우 송진우. 사진 = 송진우 SNS 계정

배우 송진우가 역사 왜곡 논란에 휩싸이자 사과했다.

송진우는 26일 자신의 SNS에 “신중하지 못한 언행으로 인해 많은 분들께 상처와 실망을 드린 점 진심으로 사과드리며, 이를 직접 말씀드리고자 글을 적게 됐다”며 “저는 ‘역사를 잊은 민족에게 미래는 없다’라는 말의 무거움을 알고 있는 대한민국 국민이다. 그렇기에 역사를 왜곡하여 아이들을 교육하고, 보호하려는 의도는 전혀 없었다는 이야기부터 드리고 싶다”는 글을 올렸다.

앞서 유튜브 채널 ‘354 삼오사’를 통해 공개된 영상에서 송진우는 한일 가정으로서 겪는 어려움을 언급했다. 그는 “아이들이 학교에 가면 역사를 배우지 않나. 아이가 일본 피가 섞여 있으니 걱정되는 부분이 있다”며 “어떤 아이들은 일본 사람이라도 돌을 맞기도 했다더라. 이런 사례가 있으니 아내 입장에서도 걱정이 된다”고 말했다. 이어 “아이에게 옛날에 (한국과 일본이) 싸웠는데 지금은 아니라고 알려줬다”고 덧붙였다.

그러나 해당 영상이 공개된 후 일제강점기를 ‘싸웠던 것’이라고 표현한 것을 두고 비난이 이어지고 있다. 논란이 확산되자 송진우는 직접 사과문을 올렸다.

그는 “다문화 가정 아이들 사이에서 부모의 국적 때문에 생긴 혐오감이 아이들에게 무분별한 폭력으로 이어지고 있다는 주변 이야기를 들었다. 아이를 키우는 부모로서 그런 상황에 대한 두려움이 앞섰다”며 “그래서 저는 아이에게 ‘역사적 사실은 정확히 알고 이해하되, 어떤 상황에서도 폭력은 절대 해서는 안 된다’는 가르침을 주고 싶었다”고 설명했다.

이어 “그 과정에서, 그래선 정말 안 됐지만 아이의 시선에 맞춰 설명하겠다는 의지가 앞서 ‘싸웠다’라는 잘못된 단어를 사용하게 됐다. 제 표현이 더욱 신중하고 정확했어야 했다. 이 부분에 대해서 어떠한 변명도 없이 제가 잘못한 부분”이라고 사과했다.

마지막으로 그는 “앞으로는 같은 실수를 반복하지 않도록 더욱 조심스럽고 신중하게 그리고 사실만을 말씀드리겠다”고 덧붙였다.

한편, 송진우는 2015년 일본인 비연예인과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

