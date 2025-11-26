원진아, ‘판사 이한영’서 독종 악바리 검사 변신…“핵심 인물”

판사 이한영 스틸컷. MBC 제공

배우 원진아가 권력의 위협에도 물러서지 않는 악바리 검사로 변신한다.

26일 MBC 새 금토드라마 ‘판사 이한영’ 측은 원진아의 캐릭터 스틸컷을 공개했다.

판사 이한영은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.

원진아는 극 중 아버지를 죽음의 위기까지 몰고 간 인물에게 복수하기 위해 물불 가리지 않는 서울중앙지검 검사 김진아로 분한다. 막강한 권력 앞에서도 포기하지 않는 집념의 인물로, 그녀 앞에 마이웨이 판사 이한영(지성 분)이 나타나며 예측불허의 공조가 시작된다.

공개된 스틸에서 원진아는 흔들림 없는 눈빛과 다양한 표정으로 베테랑다운 노련함과 열정 넘치는 열혈 검사의 매력을 동시에 드러낸다. 그녀가 탄탄한 연기력으로 완성할 김진아의 서사에 예비 시청자들의 기대가 벌써부터 높아지고 있다.

특히 복수를 향한 폭주 기관차 같은 질주와, 정의와 사적 감정 사이에서 흔들리는 내면 연기는 판사 이한영의 서사를 더욱 짙게 채울 예정이다. 이한영과 손을 잡은 뒤 점점 커져가는 신뢰와 불신의 간극을 어떻게 풀어낼지 귀추가 주목된다.

제작진은 원진아에 대해 “MBC 첫 작품인 만큼 열의가 대단하다. 원진아 배우가 드라마를 통해 선보일 새로운 매력에 푹 빠져보셨으면 좋겠다”면서 “원진아 배우가 연기하는 김진아 캐릭터가 판사 이한영의 핵심 인물로서, 어떤 활약으로 극을 이끌어나갈지 주목해 달라”고 전했다.

판사 이한영은 원작 웹소설 1181만회, 웹툰 9066만회, 합산 1억247만뷰를 기록한 동명의 작품을 원작으로 한다. 내년 1월2일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

