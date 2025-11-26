‘모범택시3’ 시청률·OTT 순위·화제성 등 흥행 지표 올킬

모범택시3 스틸컷. SBS 제공

배우 이제훈 주연의 ‘모범택시3’가 방송 첫 주부터 각종 흥행 지표를 올킬하며 뜨거운 화력을 보여주고 있다.

26일 SBS 모범택시3 측에 따르면 첫 방송부터 메가 히트 IP의 귀환으로 세간의 뜨거운 관심을 받은 이 작품은 첫 회부터 동시간대 전체 프로그램 중 시청률 1위이자, 올해 방영된 미니시리즈 첫 회 시청률을 통틀어 가장 높은 수치인 최고 11.1%, 평균 9.9%를 돌파하는 기염을 토했다. 특히 2회에서는 최고 시청률이 12.2%까지 치솟은 데 이어, 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 역시 최고 4.4%까지 상승하며 한 주간 방송된 모든 방송 중 1위를 차지, 쾌조의 시작을 알렸다.

OTT 순위도 압도적이다. OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트인 플릭스패트롤에 따르면 모범택시3는 작품이 공개되자마자 넷플릭스 한국 TV쇼 부문 1위에 등극했다. 또한 국내 넷플릭스에서도 공개 이후 1위를 계속해서 유지하고 있다. 뿐만 아니라 OTT 콘텐츠 통합 검색 플랫폼 키노라이츠가 공개한 11월 3주 차 통합 콘텐츠 랭킹에서도 모범택시3가 드라마와 영화, 예능을 통틀어 전체 콘텐츠 1위를 차지하며 경쟁작들을 제쳤다.

첫 방송과 동시에 각종 화제성 수치도 싹쓸이하며 드라마를 향해 쏟아지는 세간의 관심을 증명했다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 11월 3주 차(17~23일 집계)에서 TV-OTT 통합 화제성 순위 1위를 차지한 것은 물론, 드라마 출연자 화제성 부문 역시 김도기 역의 이제훈이 1위를 거머쥐는 쾌거를 거뒀다.

국내를 넘어 해외에서도 벌써부터 뜨거운 반응이 이어지고 있는 상황이다. 아시아를 선도하는 범지역 OTT 플랫폼 중 하나인 Viu(뷰)에 따르면 해외에서 뷰 오리지널로 브랜딩 된 모범택시3는 주말 간 동남아 주요 국가들과 홍콩, 중동의 GCC(걸프협력회의) 지역 전반에서 1위를 기록했다.

이와 같이 모범택시3는 방영 첫 주부터 해외에서 뛰어난 시청 추이를 보였다. 특히 초반 에피소드에서 해외 로케이션이 비중 있게 다뤄진 점과 Edan Lui (MIRROR)의 특별 출연이 맞물리며, 해외 온라인상에서도 높은 시청 기대치와 참여도가 확인됐다. 이에 방영 시작과 동시에 국내외를 뜨겁게 달구고 있는 모범택시3의 흥행 질주가 어디까지 이어질지 귀추가 주목된다.

한편 다가오는 3회 방송에서는 중고차 사기 카르텔을 향한 두 번째 복수 대행 서비스가 예고돼 흥미를 고조시킨다. 특히 이번 에피소드의 빌런으로 윤시윤(차병진 역)이 특별 출연해 벌써 뜨거운 화제인 가운데, 이제훈과 윤시윤의 정면 대결에도 초미의 관심이 모이고 있다.

