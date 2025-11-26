故 이순재, 금관문화훈장 받아…오늘(26일) 입관식 진행

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

배우 이순재가 국가 최고 예우를 받았다. 금관문화훈장(1등급) 수훈자로 이름을 올렸다.

문화체육관광부는 지난 25일 저녁 서울아산병원 장례식장을 직접 찾아 이순재에게 금관문화훈장을 추서하고 유족에게 전달했다.

1956년 데뷔 이후 연극·영화·드라마·예능까지 전 장르를 넘나들며 한국 대중문화의 품격을 끌어올린 공을 높이 평가한 것.

문체부는 “칠십 년 가까이 작품 활동을 이어온 최고참 현역 배우로, 세대를 초월해 사랑받았다”며 “후학 양성과 의정 활동 등 사회적 책임까지 실천한 문화예술인의 모범”이라고 전했다.

최휘영 장관은 조문 후 “선생님은 칠십 년 동안 국민과 함께 울고 웃었다. 그 발자취는 길이 기억될 것”이라며 애도를 표했다.

앞서 이순재는 2018년 대중문화예술상에서 은관문화훈장을 받은 바 있다. 금관문화훈장은 2021년 윤여정, 2022년 이정재 이후 세 번째로 안게 됐다.

이순재의 입관식은 26일 오전 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 진행된다. 현역 최고령 배우로 활동해 온 그는 전날 새벽 향년 91세로 세상을 떠났다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]