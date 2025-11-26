‘케데헌’ OST 5곡, 핫100 동시진입…글로벌 열풍 계속

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 OST가 여전한 인기로 차트를 휩쓸고 있다.

26일 빌보드에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 OST인 작품 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’은 29일 자 빌보드 메인 싱글차트 핫100에서 2위를 기록했다. 지난 주에 이어 같은 순위를 유지했다.

이재(EJAE), 오드리 누나, 레이 아미 등 한국계 미국 뮤지션들이 부른 골든은 앞서 7주 연속 1위이자, 비연속으로 통산 8주째 핫100 정상을 차지했다.

케이팝 데몬 헌터스 속 헌트릭스 라이벌 그룹인 사자보이스가 부른 소다팝과 유어 아이돌은 각각 21위와 24위에 이름을 올렸다. 헌트릭스 하우 잇츠 던은 36위, 왓 잇 사운즈 라이크는 42위를 기록했다.

이 곡들이 실린 케이팝 데몬 헌터스 OST는 앞서 예고됐던 것처럼 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 빌보드 200에서 지난 주보다 2계단 하락한 5위를 차지했다.

이와 별개로 골든은 빌보드 글로벌 두 차트인 글로벌 200과 글로벌(미국 제외)에선 1위를 유지했다. 최근 발표된 제 68회 그래미 어워즈 후보 명단에서 5개 부문에 노미메이트된 만큼 차트에서 상승세는 지속 이어질 것으로 전망된다.

한편 그래미 어워즈 2개 노미네이트에 빛나는 하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이의 가브리엘라는 이번 주 핫100에서 지난 주에 이어 31위에 걸렸다. 총 18주간 진입이다. 해당 차트 자체 최고 성적을 유지했다.

이 곡이 실린 캣츠아이의 두 번째 EP 뷰티풀 카오스는 이번 주 빌보드 200에서 네 계단 역주행하며 31위를 차지했다. 21주 연속 진입이다. 또한 이들의 첫 EP SIS가 이번 주 빌보드 200에 110위로 재진입했다. 해당 차트 자체 최고 순위로 총 3주째 들어왔다.

보이그룹 스트레이 키즈의 정규 4집 카르마는 이번 주 빌보드 200에서 45위를 차지했다. 13주 연속 차트인이다.

보이그룹 투모로우바이투게더의 연준의 미니 1집 노 레이블스: 파트 01은 이번 주 빌보드 200에서 163위를 차지하며 2주 연속 차트인했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

