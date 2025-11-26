“아마야구와 동반 성장 꿈꾼다” 선수협회장기 리틀&여자야구대회 성료

사진=한국프로야구선수협회 제공

한국프로야구선수협회가 주최한 ‘제3회 한국프로야구선수협회장기 컴투스프로야구 리틀&여자야구대회’가 지난 23일 화성드림파크에서 개최된 결승전과 시상식을 끝으로 성황리에 마무리됐다.

이번 대회는 한국리틀야구연맹과 한국여자야구연맹이 주관하며 컴투스가 후원했다. 선수협은 유소년·여자야구의 저변 확대 및 경기력 향상을 위해 대회를 지속적으로 열고 있다. 올해의 경우 지난 9월27일 개막식을 시작으로 전국 리틀야구 선수들과 여자야구 선수들이 참가해 최종 단계까지 치열한 경쟁을 펼쳤다.

리틀야구대회에서는 우승 부천 소사, 준우승 양주시 팀이 각각 수상의 영예를 안았다. 여자야구대회는 퓨처리그와 챔프리그 두 개 리그로 나누어 운영됐고, 먼저 퓨처리그에선 우승 비바피닉스, 준우승 빅사이팅, 3위 영구Y9 등의 순으로 입상했다. 또한 챔프리그의 경우 우승 리얼디아몬즈, 준우승 블랙펄스, 3위 창미야 등이다.

이날 현장에는 양현종 선수협 회장, 송성문 이사, 손주영, 안현민 등이 바쁜 일정 속에도 대회를 빛내기 위해 화성드림파크 야구장을 직접 찾았다. 더불어 선수들을 격려하며 대회 의미를 더욱 높였다.

사진=한국프로야구선수협회 제공

사진=한국프로야구선수협회 제공

양 회장은 결승전 소감에서 “이번 대회는 어린 선수들과 여자야구 선수들이 정식 경기 환경에서 자신의 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 의미 있는 무대였다”며 “한국야구의 미래가 될 선수들이 경기장에서 보여준 열정과 성장 가능성에 깊은 인상을 받았다”고 말했다. 이어 “선수협은 앞으로도 리틀야구와 여자야구의 발전을 위한 지원을 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.

송 이사는 “이번 대회를 통해 유망주 선수들이 자신감을 얻고 성장의 계기를 마련한 점이 매우 뜻깊다”면서 “프로야구 선수협은 아마야구와의 동반 성장을 중요한 가치로 두고 있으며, 앞으로도 다양한 지원 프로그램을 추진할 것”이라고 전했다.

이번 K-BASEBALL SERIES 국가대표에서 활약한 안현민은 “리틀 선수들과 여자야구 선수들이 이런 규모의 대회 경험을 하는 것은 큰 자산이 된다”며 “경기력뿐 아니라 꿈과 동기부여를 얻는 기회가 되었기를 바란다”고 소감을 밝혔다.

선수협은 앞으로도 유소년과 여자야구 육성, 경기 환경 개선, 선수 복지 향상 등 한국야구의 균형 있는 발전을 위한 다양한 노력을 이어갈 계획이다.

한편 한 해의 결실을 수확하는 시간도 가진다. 선수협은 오는 12월1일 올 시즌 리그 전체에서 최고의 역량을 보여준 선수를 선정하는 ‘리얼글러브(Real Glove)’ 시상식을 개최한다. 본 행사는 컴투스가 메인 스폰서로 참여, 선수들의 직접 투표를 통해 각 포지션별 최우수 선수를 선정하여 시상하는 방식이다.

사진=한국프로야구선수협회 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]